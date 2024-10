Dos ojos más vigilan a Diego Bravo y su bailarina en los ensayos de Mira quién baila

Diego Bravo y Yessenia Reyes bailaron en esta quinta gala al ritmo de tango. Fotografía: Lilly Arce.

El youtuber Diego Bravo y su bailarina Yessenia Reyes tienen un vigilante que los acompaña a casi todos los ensayos y no les quita la vista de encima hasta que terminen de bailar.

La pareja, que este domingo bailó al ritmo de tango, es la única que se da ese lujo de estar bien acompañada hasta en la propia pista de baile.

Lo único malo es que el vigilante no mide ni dos metros ni es tan musculoso como para causar miedo, sino todo lo contrario.

Su nombre es Chassé y más bien lo que provoca es un sentimiento de ternura y de querer acariciarlo.

Chassé es el perrito de Yessenia, quien casi siempre la acompaña a todo lado, y más ahora que pasa metida con todo lo de Mira quién baila.

Diego Bravo y Yessenia Reyes ensayan junto a Chassé, la perrita de la bailarina.

Este lunes, por ejemplo, el peludito estuvo con ellos en el estudio Marco Picado y, mientras ellos practican su próxima coreografía, se queda queditico entre las silla donde ubican al público.

Yessenia contó que lo lleva porque le da tristeza dejarlo tanto tiempo solito en la casa y que como se porta tan bien, la producción le dio permiso.

Así bailó Diego Bravo en la quinta gala de MQB

La bailarina además nos contó que la fractura en su dedo meñique de la mano derecha va para largo y que seguirá bailando medicada con analgécicos y usando gel para el dolor mientras le hacen el siguiente examen.

“Es una fractura completa, tengo que usar la félula por 22 días, sin quitármela, y después me tienen que hacer otro estudio para ver si el huesito se pega. Para las galas me tienen que entablillar para que se vea un poquito más estético y no como un transformers, con escarcha y eso para que se vea bonito”, explicó.

Yessenia Reyes, pareja de Diego Bravo en Mira quién baila, da detalles de lo que le pasó

La bailarina reconoció que el dolor de la fractura es muy fuerte, pero que se las ingenia para no pensar en eso y concentrarse en las coreografías.