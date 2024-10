Yessenia Reyes, pareja de Diego Bravo en Mira quién baila, se accidenta y tiene ruda lesión

Yessenia Reyes y Diego Bravo hacen pareja en Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce.

Yessenia Reyes, pareja de Diego Bravo en Mira quién baila (MQB), sufrió un accidente que la dejó con una ruda lesión que le podría pasar la factura este domingo en el reality de meneos de canal 7.

La bailarina profesional contó este viernes que se fracturó uno de los dedos de su mano, y aunque el accidente le sucedió hace días, ella dejó pasar el tiempo porque no pensó que la lesión fuera tan seria.

LEA MÁS: Diego Bravo habló sobre Vanessa González: “No hay nada más amarillista que montar un pleito”

Este viernes, Yess tuvo que ir al doctor y para su mala suerte le “enyesaron” el dedo, lo que hace que la pareja llegue con seria desventaja a la gala de este domingo, donde bailarán un tango.

Yessenia Reyes, pareja de Diego Bravo en Mira quién baila, da detalles de lo que le pasó

“Contando lo que me pasó dando como ejemplo lo que no se debe hacer. Yo me esperé una semana con este dolor y ha sido bastante fuerte, muy muy insoportable, pero uno como bailarín tiene una alta tolerancia al dolor y dices: ‘puedo con esto, o, ay, solo me doblé el dedo’”, contó Yess.

Luego, la guapa y talentosa salvadoreña confirmó la fractura del dedo meñique de su mano derecha.

“Estoy en el consultorio médico esperando que venga el doctor porque sí, tengo el dedo ‘refracturado’. Es una fractura completa de la parte de arriba del dedito. No lo puedo creer. Esto no se hace, uno no se tiene que esperar tanto tiempo, es muy mal hábito de los atletas, pero no hay que dejarse tanto tiempo, no está bien”, continuó Reyes.

Yessenia Reyes quedó con su dedo inmovilizado debido a la fractura. (Instagram)

LEA MÁS: Bailarina de Diego Bravo se suma a la lista de lesionados en Mira quién baila

La noticia es otro balde de agua fría para la pareja, ya que Diego también ha pasado una complicada semana por una gran gripe que le dio.

Esperamos que ambos se repongan de esta situación, pues ellos son de los grandes favoritos en el programa “recién llegado” a la programación del 7.