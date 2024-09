Bailarina de Diego Bravo se suma a la lista de lesionados en Mira quién baila

Yessenia Reyes y Diego Bravo bailaron en esta segunda gala al ritmo de merengue.

Apenas van dos semanas de Mira quién baila y la lista de lesionados sigue en aumento.

Ahora es la bailarina de Diego Bravo la que está recibiendo terapia tras terminar lesionada en la gala anterior.

Yessenia Reyes tuvo que acudir al médico por un dolor en el abdomen y luego de un ultrasonido se determinó que tiene una ruptura del músculo.

“Me desgarré la parte interna del oblicuo derecho. Suena más catastrófico de lo que es; de verdad, yo estoy superbién, soy bailarina profesional y estoy superacostumbrada a las lesiones y al dolor. De hecho, el doctor me decía que el umbral del dolor es muy muy alto y, tal vez, por eso uno no se da cuenta porque no le pone tanta atención. Porque él me decía: ‘Yessenia ahí hay sangre, hay un hematoma, cuando se rompió la sangre te bailó merengue por todas partes’, y yo dije: ‘con razón me dolía tanto’”, explicó.

La bailarina asegura que no es la primera vez que le ocurre una lesión así y que con los medicamentos y la terapia podrá recuperarse.

Además, aprovechó para aclarar que Diego no es “nada malcriado” con ella y que si en el video del domingo dijo que él era la “estrella” es porque así se le dice a los famositicos dentro de la producción.

A pesar de la lesión, Reyes y Bravo continuaron este martes con sus ensayos.