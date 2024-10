Diego Bravo habló sobre Vanessa González: “No hay nada más amarillista que montar un pleito”

Ni el falso pleito que armaron Vanessa González y su bailarín Bayron Ávila los salvó de la eliminación. Fotografía: Lilly Arce.

La semana pasada, Vanessa González y su bailarín Bayron Ávila protagonizaron un pleito en uno de los ensayos de Mira quién baila (MQB), que terminó siendo todo un montaje para intentar llamar la atención de los seguidores del programa para horas más tarde hablar sobre la salud mental.

Diego Bravo, su ahora excompañero del espacio, se refirió a este tema este martes luego que sus seguidores le preguntaran qué opinaba al respecto, luego de que ella saliera diciendo en De boca en boca que los medios fueron muy amarillistas por enfocarse solo en el pleito y no en el mensaje que querían transmitir.

El youtuber aclaró que no tiene nada personal contra Vanessa ni Bayron, pero que le pareció más amarrillista inventar un falso pleito para llamar la atención de la gente.

Vanessa González y su bailarín se pelearon

“A ver, Vanessa me cae muy bien, no tengo nada personal en contra de ella, pero tengo que decir que no hay nada más amarillista que montar un pleito, si fuese el caso, y gritarse e insultarse para después decir que fue mentira, que fue montado, para mí no hay nada más amarillista que eso. Pero allá cada quien con las campañas publicitarias que hace y si le funciona bien, sino, pues, ajá”

“Como lo dije, no tengo nada en contra de ella, pero a mí me parece que si fue montado todo esto, no fue la mejor campaña, no fue la mejor manera de hacerlo, la verdad. De igual manera apoyo a Vanessa, es una persona muy linda, he tenido la oportunidad de conocerla un poquito más fuera de cámaras, sé que es una mae muy sensible, igual que Bayron, no tengo nada, nada en contra de ellos, pero si me pregunta sobre esto, esa es mi opinión”, dijo en su cuenta de Instagram.

Diego Bravo se refirió al falso pleito que montó su excompañera de Mira quién baila Vanessa González. Fotografía: Lilly Arce.

Bravo recalcó que él no hubiera sido capaz de hacer una “campaña tan fuerte o tan polémica” para luego salir diciendo que los periódicos son amarillistas cuando ellos querían dar de qué hablar.

Al final ni el falso pleito que armaron, que por cierto estuvo muy mal actuado, los salvó de la eliminación, pues Vanessa y Bayron salieron de la competencia de baile en la gala de este domingo.