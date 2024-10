Lynda Díaz y su bailarín están varados en el país y, lo peor, ella se quedó sin ropita por este motivo

Lynda Díaz y César Abarca siguen dándolo todo en la pista de Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce.

Lynda Díaz y su bailarín César Abarca tuvieron que hacer un pequeño cambio en su rutina de ensayos en Mira quién baila (MQB), pues no pudieron viajar este lunes a Miami, Estados Unidos.

Ellos acostumbran viajar a inicios de semana para ensayar unos días en la casa de la expresentadora; sin embargo, la amenaza del huracán Milton los tiene frenados en el país.

Según las autoridades estadounidenses, el huracán estaría llegando en categoría cinco al estado de Florida, lo que podría causar grandes daños en la zona y un posible colapso en las salidas y entradas de vuelos aéreos.

De hecho, se cree que este podría ser uno de los huracanes más devastadores de los últimos años y por eso están evacuando a la gente que vive en esa zona.

Lynda confirmó a través de su cuenta de Instagram que están esperando a ver qué ocurre en las próximas horas con este fenómeno natural para ver si pueden regresar a su casa o si deciden quedarse toda la semana ensayando en Costa Rica.

Lynda Díaz contó que está sin ropa para cambiarse en estos días y que tendrá que lavar la que tiene. Fotografía: Lilly Arce.

Al parecer, su esposo Anthony Alfonso sí logró viajar y espera regresar al país este viernes con su ropa para esta quinta gala.

“Si por alguna razón no puedo salir, me quedaré toda la semana hasta el viernes que mi esposo me traiga las cosas que necesito, porque me quedé sin ropita. Tengo que lavar la ropa y quedarme con lo que tengo, pero bueno, así me la juego”, mencionó en una de sus historias.

El gran temor de la pareja es que no puedan regresar a tiempo para su presentación de este domingo en Mira quién baila.