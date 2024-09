¿Merecía Lynda Díaz ser sentenciada en Mira quién baila?, su bailarín César Abarca la defiende

Lynda Díaz fue muy criticada por el juez Toni Costa por su baile en esta tercera gala. Fotografía: Lilly Arce.

Para muchos televidentes seguidores del programa Mira quién baila, de Teletica, la expresentadora Lynda Díaz tenía que ser una de las nominada en la gala de este domingo.

Ella bailó cha cha junto a su coreógrafo César Abarca y, aunque parecía que lo hicieron muy bien, para el juez español Toni Costa no fue así y sin pelos en la lengua le dijo de una: “no me gustó”.

Al final de la tercera gala, los sentenciados fueron los cantantes Luis Montalbert y Vanessa González, lo que generó que muchos televidentes escribieran en las redes sociales del programa que no era justo, porque a Lynda fue la que más le criticaron su baile.

Su bailarín la defendió diciendo que cuando Toni Costa llegó a Miami a ver cómo iba el ensayo para esta tercera gala le hizo algunos cambios a la coreografía que ya tenían montada y eso afectó a la exmodelo.

Toni Costa, bailarín y juez español de Mira quién baila, le dijo a Lynda que no le gustó su baile y que sentía que podía dar más.

“Yo sé que ella le está poniendo mucho y es normal, ella no es bailarina, ella nunca se ha dedicado a esto y se está metiendo a un mundo que es fuerte. Yo creo que mucha gente cree que bailar es normal, pero ya aprenderse una coreografía en una semana y peor, dos días antes, es más complicado.

“Ya teníamos una maqueta, ya teníamos la coreografía el miércoles, Toni cuando quiso colaborarnos hizo bastantes cambios, entonces fue como un cambio de chip para ella. Nosotros los bailarines sí nos podemos adaptar a cambios muy rápidos, en ellos hay que esperar, y no porque no puedan, sino porque no están acostumbrados, entonces eso fue lo que pasó”, explicó Abarca.

Tocó consolarla

En su evaluación Toni Costa le dijo a Lynda que en los ensayos la vio mucho mejor y que sentía que podía dar más en la pista y que por eso le estaba exigiendo ponerle más.

El joven bailarín aseguró que hasta él se sintió muy mal de que dijeran que la coreografía no gustó y que al llegar al camerino Lynda estaba muy triste y no paraba de decir: “no es justo, siento que me esforcé mucho”, y que le tocó consolarla.

“Entiendo que las ganas de él es que Lynda llegue a la final bailando muy bien, siento que la quiere motivar, pero sí obviamente uno se pone triste al escuchar que diga: ‘no me gustó’, porque es un comentario impactante en el momento. Yo le dije a ella, ‘esto hay que tomarlo de la mejor manera siempre, no siempre podemos gustarle el 100% a todos’. A unos jueces les gustó bastante, a otros jueces no, pero vamos a seguir adelante. Simplemente hay que trabajar más, pero uno sí se pone triste al escuchar un comentario así”, reconoció.

Lynda Diaz está sorprendida con la visita que recibió en sus ensayos para Mira quién baila

El bailarín de Lynda reconoció que sí hubo un error en la coreografía y que para las personas que no están acostumbradas a seguir unos pasos es difícil recuperarse de ese fallo, pero que al final la puertorriqueña recuperó los paso y cerró bien.

“La misma jueza Isabel lo dijo: ‘me encantó como cerraste, ya tus caras cambiaron y te relajaste’, pero sí estaba muy triste, frustrada, obviamente, pero yo le dije que estos es parte de ser un bailarín, esto es parte de esta presión, parte de este arte que es complicado”.

Vanessa González y Luis Montalbert son los nuevos nominados en Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce.

César explicó cuál fue el momento del error, pero recalcó que está muy orgulloso de Lynda y de lo mucho que le pone y la considera una gran alumna.

“Después de que meneó el bote y en la parte con los instrumentos, empezamos la secuencia y ahí sí pasaron ciertas cositas entre los pies, y es que el trabajo de los pies es de lo más complicado del baile, porque pensar qué viene, ‘vaya para allá’, ‘cruce’, ‘cierre’, ‘deténgase’, es complicado, entonces ahí pasaron algunas cositas, como que ya no íbamos coordinados, después tratamos y tratamos y lo logramos recuperar”.

Lynda y César ya se fueron este lunes bien temprano para Miami, Estados Undios, para seguir con sus ensayos para la presentación del próximo domingo.