¿Diego Bravo volvió con su expareja?, él mismo nos lo aclara

Diego Bravo se encontró a su exnovio en fiesta de productora de canal 7 y luego de tomarse esta foto la borró. (Instagram/Instagram)

Diego Bravo estuvo el fin de semana en la fiesta de cumpleaños de la productora de Teletica, Vivian Peraza, donde se encontró con su expareja Esteban Irola.

El youtuber subió a su cuenta de Instagram el sábado por la madrugada una foto bien abrazado con su exnovio que luego eliminó, por lo que muchos se preguntaron si ya volvieron.

Ellos fueron pareja cerca de un año y vivían juntos, pero a inicios de marzo pasado, Diego subió un video a sus redes anunciando que habían terminado porque su pareja le revisó su celular y era algo celoso.

LEA MÁS: Esta es la comprometedora foto que Diego Bravo borró de la fiesta de productora de Teletica

La Teja le consultó al creador de contenido si ya dejó la soltería y esto fue lo que nos respondió:

“No, no hemos vuelto, no. Vos sabés, a veces uno se topa en algún lugar sin querer o así y pasan esas cosas”, dijo entre risas.

En nuestro podcast “Aquí entre nos”, Diego reconoció seguir muy enamorado de su ex, pero que no podía aceptar su desconfianza, pero como dicen, solo los ríos no se devuelven.

En este mismo pódcast, que puede ver por el canal de Youtube, también nos aclaró que cuando está soltero suele usar un anilo de diamante en forma de corazón que se había comprado hace muchos años y que lo usa para recordarse que primero está el amor propio.

LEA MÁS: Diego Bravo ventila el motivo por el que terminó su relación y no es nada bonito

Precisamente, en esa fiesta de las figuras y exparticipantes de Teletica aún andaba el anillo de soltero puesto, así que vamos a estar al tanto si después de ese encuentro con Esteban volverá a guardar esa sortija.