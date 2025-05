Amigos y enemigos se vieron las caras en fiestón de productora de Teletica

Vivian Peraza es la productora de los grandes programas de canal 7. Fotografía: Instagram Vivian Peraza. (Instagram)

Amigos y enemigos se vieron las caras este viernes en el fiestón de cumpleaños que armó la productora de Teletica Formatos, Vivian Peraza.

Vivi es la encargada de elegir a los participantes de los grandes programas de canal 7, por lo que en la actividad reunió a muchas figuras que han pasado por programas como Nace una estrella, Tu cara me suena, Dancing with the Stars, Mira quién baila y más.

La fiesta se llevó a cabo en un bar de lindora llamado Cheers by Pepe y por las publicaciones que hizo, prácticamente reservó el lugar para ella.

Diego Bravo y el cantante Ramzi y su pareja llegaron a la fieesta de cumpleaños de Vivian Peraza. Fotografía: Instagram. (Instagram/Instagram)

En la actividad coincidieron algunos famositicos que no se pueden ver ni en pintura y otros que se aman por sobre todas las cosas.

Por ejemplo, el youtuber Diego Bravo se topó a sus grandes enemigos Mauricio Hoffmann y María José “Majo” Ulate.

El creador de contenido publicó historias en la fiesta de Vivi, algo que también hizo Majo y si estaba la maquillista, lo lógico es que también estuviera su pareja, quien no publicó nada.

También estuvo Montserrat del Castillo, otra de las enemigas de Diego, al punto que no se pueden ni mencionar el uno al otro.

Majo Ulate expresó su admiración por Javier Acuña y Lucía Jiménez, quienes se robaron el show en la fiesta de Vivian Peraza. Fotografía: Instagram. (Instagram/Instagram)

De hecho, recordemos que Diego nunca fue a De boca en boca durante el tiempo que estuvo en Mira quién baila por lo mal que se lleva con Mauricio –que hasta demandado lo tiene– y con Montse.

Una fuente contó a La Teja que al puro inicio el ambiente se sintió pesado por miradas incómodas, pero después eso se apaciguó por el fiestón, que también reunió a grandísimos amigos de Diego como Mimi Ortiz, la bailarina Yessenia Reyes y su galán (aunque lo siguen negando), César Abarca.

Diego Bravo con su gente buena vibra que llegó a la fiesta de Vivian Peraza. Fotografía: Instagram. (Instagram/Instagram)

Aprovechamos para enviarle un saludo de cumpleaños a Vivi.