Allan Alemán y su pareja celebran la pronta llegada de su hijo Alessandro de una hermosa manera

Allan Alemán y su pareja Melissa Murillo están a pocos días del nacimiento de su hijo Alessandro. (redes/Instagram)

Allan Alemán y su actual novia, Melissa Murillo, ya están próximos a tener a su hijo Alessandro en brazos.

La pareja decidió hacerse una hermosa sesión de fotos para celebrar la pronta llegada de su primer hijo juntos.

El bebé está a pocos días de nacer, por lo que ya están contando los días para salir corriendo al hospital.

“Etapa de la vida: bendecidos y agradecidos. El cambio de vida, cuerpo y mente ha sido increíble; un amor tan lindo y puro que no se puede explicar. Gracias por llegar a nuestras vidas y hogar Alessandro, por enseñarnos tanto en tan poquito tiempo, eres un niño bendecido con un amor enorme de todos los que te rodeamos”, escribió la nueva mamá.

Alemán y su pareja ya están contando los días para salir corriendo al hospital. (redes/Instagram)

Alessandro es el sexto hijo varón que tendrá el exjugador del Deportivo Saprissa mientras que la modelo será la primera vez que dará a luz.

Así que si en unos días notan a Alemán algo ojeroso en el programa La Platea de TD Más es porque ya nació su bebé y no es porque se fue de fiesta el día anterior.

Allan Alemán y Melissa Murillo están más que enamorados de su bebé que está pronto a nacer. (redes/Instagram)

