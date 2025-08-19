Allan Alemán y su pareja celebran la pronta llegada de su hijo Alessandro de una hermosa manera

Allan Alemán y su actual novia, Melissa Murillo, ya están próximos a tener a su hijo Alessandro en brazos.
La pareja decidió hacerse una hermosa sesión de fotos para celebrar la pronta llegada de su primer hijo juntos.
El bebé está a pocos días de nacer, por lo que ya están contando los días para salir corriendo al hospital.
“Etapa de la vida: bendecidos y agradecidos. El cambio de vida, cuerpo y mente ha sido increíble; un amor tan lindo y puro que no se puede explicar. Gracias por llegar a nuestras vidas y hogar Alessandro, por enseñarnos tanto en tan poquito tiempo, eres un niño bendecido con un amor enorme de todos los que te rodeamos”, escribió la nueva mamá.
Alessandro es el sexto hijo varón que tendrá el exjugador del Deportivo Saprissa mientras que la modelo será la primera vez que dará a luz.
Así que si en unos días notan a Alemán algo ojeroso en el programa La Platea de TD Más es porque ya nació su bebé y no es porque se fue de fiesta el día anterior.
