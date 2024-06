Ex de Allan Alemán: “No voy a mendingar que sea un buen papá”

Hillary Castro Watson, es la ex de Allan Alemán y mamá de uno de sus hijos. (Instagram)

La expareja de Allan Alemán no aguantó nada y dijo que no le iba a mendingar al exfutbolista para que sea un buen papá.

Esta es la reacción a lo que dijo el exjugador del Deportivo Saprissa luego de que en redes se esparciera un chisme que lo señala como mal padre.

Hillary Castro Watson tiene un hijo con Alemán y según mencionó no es cierto que ella quiera dejar en mal al exfutbolista, sino que está haciendo valer y respetar un derecho que tiene su hijo, de casi dos añitos.

En las últimas horas trascendió que el panelista del programa La Platea, de TD Más, tiene una orden de captura por, supuestamente, no pagar la pensión al hijo que tiene con Castro.

En Instagram, Hillary soltó la lengua y dijo que advirtió a su ex desde hace varios días de que iba a hablar públicamente sobre este tema y que él fue a ponerle una “orden de alejamiento” con tal de que ella no abriera la boca.

A pesar de eso, la guapa docente explotó en redes y contó todo; asimismo dijo que su intención no era alejar al niñito de su papá, pero que como mamá ella no estaba dispuesta a permitir algunas cosas.

“He sabido que soy una excelente mamá y siempre he estado anuente a querer que mi hijo crezca con su papá, sea bueno o sea malo, porque es el papá y punto. Sin embargo, hay cosas que uno, si es buena mamá, no puede permitir, aunque vengan del papá”, mencionó Castro en uno de los varios videos que compartió.

Mencionó que cuando la persona no quiere corregir sus errores, lo único que queda es tomar medidas, como la acción judicial que ella tomó.

“Tengo derechos qué defender que son los de mi hijo, porque yo soy totalmente independiente (económicamente) e incluso aporto más de lo que aporta su papá porque yo soy la que paga el kínder de mi hijo, la que paga la casa donde vive mi hijo, los recibos, los paseos de mi hijo, la ropa de mi hijo, porque la última vez que el papá le compró ropa fue en noviembre y soy yo la que cubre los gastos”, continuó.

Hillary aseguró que ella asume el 80 por ciento de los gastos de su hijo y su papá, solo el 20 por ciento; de ahí su gran enojo por el incumplimiento en el pago de la pensión alimentaria.

Esto le manda a decir Hillary Castro a su ex, Allan Alemán

Esa ayuda que Alemán le da al pequeñito es para meriendas y comidas del bebé, detalló su expareja.

“No puede ser posible que yo tenga que cumplir el cien por ciento de los gastos, mientras otra persona vive su vida haciendo lo que quiera, que está bien, pero antes de eso me debo asegurar que mi hijo no tenga ninguna carencia”, sentenció.

“No voy a mendingar que sea un buen papá. Nunca le quitaría a mi hijo a su padre. Él lo ama y adora (a Allan) pero yo como mamá que ama a su hijo no le haría ese daño, pero si eso significa que yo tenga que seguir aguantando cosas que no son correctas, Dios se encargará de sanar el corazón de mi hijo y de ayudarme a seguir luchando sola con él, pero no voy a permitir que alguien venga a darse atributos que no le corresponden”, afirmó.