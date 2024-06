Exjugador del Saprissa está muy molesto por rumor que circula en redes sociales sobre él

Allan Alemán (rojo) aclaró que nunca ha sido un mal padre y que siempre ha tratado de ser responsable con sus hijos.

El exjugador Allan Alemán Ávila está como las bombas y no es por culpa del fútbol, sino por un rumor que circula en redes sociales y que lo señala de ser un supuesto mal padre.

En las últimas horas circuló en la página de Mujeres Alerta CR que el exfutbolista es buscado por una deuda de pensión alimentaria de uno de sus cinco hijos y esto lo chivió bastante.

Según dicha página, su expareja, identificada como Hillary Castro Watson, lo denunció en el Juzgado de Pensiones Alimentarias del II Circuito Judicial de San José por no pagar la pensión correspondiente al periodo del 29 de mayo al 28 de junio 2024.

Según la denuncia que publicaron y de la que tienen copia, el juez ordenó apremio corporal en contra de Alemán desde el pasado 4 de junio cuando se presentó la denuncia en su contra.

El exdelantero del Deportivo Saprissa y Castro tienen un hijo en común que en setiembre próximo cumplirá los dos añitos.

El exjugador Allan Alemán fue acusado de deber pensión a uno de sus hijos, según la página Mujeres Alerta CR.

Ante esto, el panelista del programa La Platea, de TD Más, decidió hacer un video en su cuenta oficial de Instagram para aclarar que no le debe dinero a ninguno de sus hijos.

“Hay cosas que la gente hace por dañar, por querer hacer un mal, sin importar cómo uno se sienta y realmente es un poco incómodo y un poco molesto y ya es hora de que yo me defienda y que hable las cosas como son y no voy a permitir que me estén faltando el respeto”, dijo al inicio.

Luego aclaró que él no se esconde y que con todos sus hijos siempre ha tratado de ser un padre responsable.

Según el Tribunal Supremo de Elecciones, los hijos del saprissista son cinco y tienen edades entre los 21, 19, 18, 13 y casi dos años.

“Siempre he sido un padre responsable, los que me conocen saben de lo que estoy hablando. Tal vez no he sido el mejor padre presente por un tema de trabajo, con mis primeros hijos, porque jugué en el extranjero, tuve que irme, pero en calidad de tiempo siempre he tratado de ser bueno”, mencionó.

La expareja del Allan Alemán lo denunció a inicios de mes por deber el monto de la pensión del periodo mayo-junio.

El exfutbolista aclaró que él no le debe pensión a nadie y que las que tiene (no dijo cuántas) las paga cada 15 días conforme le llega el dinero de la televisora para la que trabaja.

Además, dice ir en contra de los padres irresponsables y advirtió que si no vuelve a ver a su hijo menor es por culpa de su expareja y no porque él no quiera.

Fabricio Alemán es el hijo mayor del exjugador Allan Alemán.

“Realmente ahorita Allan no importa y esa otra persona no importa (su expareja), lo que importa es el bebé, y las personas adultas a veces hacen cosas sin pensar en los bebés. Si yo no tengo que ver al bebé más, no lo veo por un tema de problemas, porque necesito paz mental. Yo no puedo ser un buen padre y después salir y sentirme mal por una ofensa, por una humillación, por una agresión, no puedo”, dijo.

Alemán asegura que ya pagó la pensión y en el video menciona que este miércoles tuvo que hacer vueltas en el juzgado que seguramente estaban relacionados con este tema.