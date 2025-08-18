Muere reconocido influencer tras ser atacado en su propia casa

El cuerpo de Camilo Ochoa fue encontrado por su familia. (People en Español/Captura)

Camilo Ochoa, reconocido influencer mexicano, falleció el pasado sábado 16 de agosto tras ser víctima de un ataque en su propia casa.

La noticia fue confirmada hasta este lunes por diversos medios internacionales, que también informaron que el creador de contenido residía en Lomas de Cuernavaca.

De acuerdo con People en Español, fueron sus propios familiares quienes descubrieron la trágica escena del cuerpo sin vida de Ochoa en el baño.

“Los primeros indicios y reportes policiales apuntan a que un hombre encapuchado entró en su domicilio y le disparó a bocajarro, huyendo poco después en un Chevrolet blanco. Hasta el momento no hay sospechosos ni detenidos”, señaló el medio.

Camilo era conocido por su presencia en plataformas como YouTube (casi 350 mil seguidores) y Facebook (250 mil seguidores). En una entrevista con la periodista mexicana Adela Micha, había hablado abiertamente sobre su pasado vinculado al crimen organizado y su paso por prisión, experiencia que marcó un antes y un después en su vida.