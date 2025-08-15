Bebé de ocho meses falleció bajo el cuido de su hermanito de cinco años mientras su mamá andaba bailando

Vanuza Moura es la madre de bebé de ocho meses que falleció. (Captura/Tomada de Instagram)

Una bebé de tan solo ocho meses falleció mientras la cuidaba un hermanito de cinco años porque su mamá se fue a bailar.

La trágica muerte de Valentina, una niña de ocho meses, ha revelado las pésimas condiciones en las que vivían ella y su hermano de cinco años, en una casa en Río de Janeiro, Brasil.

Los menores de edad vivían junto a su madre, Vanuza Moura, de 23 años, en una vivienda descrita por el jefe de policía Alexandre Netto Cardoso, de la Comisaría 34 (Bangu), como “insalubre, sucia y sin alimentos disponibles” para el cuidado adecuado de los pequeños.

Vanuza fue arrestada el domingo, pocas horas después de la muerte de Valentina, por dejar a sus hijos solos para ir a un baile de funk en Realengo. La Policía Civil está investigando si la bebé falleció debido a asfixia tras atragantarse mientras intentaba beber de su biberón.

De acuerdo con la Policía, la noche del incidente, Vanuza dejó comida preparada y le indicó a su hijo de 5 años que le diera a su hermana el alimento cuando comenzara a llorar. La madre se marchó alrededor de la madrugada del domingo y, al regresar sobre las 8:30 de la mañana, encontró a Valentina sin signos vitales.

Según el jefe de policía, no se encontraron alimentos en la casa para que los menores se alimentaran, lo que hizo que la situación fuera aún más alarmante.

“Me pregunto cómo una niña puede pasar prácticamente todo el día sin comer”, comentó el policía, quien también reveló que la vivienda estaba en condiciones deplorables: sucia, insalubre y con ropa rota.

Los vecinos de la familia informaron que escucharon a la niña llorar durante toda la noche. Además, afirmaron que Vanuza solía dejar a sus hijos solos en casa para salir, lo que ya había sido motivo de preocupación.

El padre de los niños, que no vive con la madre, también estaba al tanto del comportamiento de Vanuza.