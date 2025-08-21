Internacionales

Un accesorio común e “inofensivo” casi le arrebata la vida a una reconocida influencer

La influencer vivió momentos de terror y contó su historia para que a otros no les pase

Por El Tiempo / Colombia / GDA y Yerlin Gómez Izaguirre
Un accesorio común e “inofensivo” casi le arrebata la vida a una reconocida influencer.
Un accesorio común e “inofensivo” casi le arrebata la vida a una reconocida influencer. (Eli Moulton/Instagram)

Un accesorio común e “inofensivo” casi le arrebata la vida a Eli Moulton, reconocida influencer australiana, quien no dudó en compartir su aterradora experiencia.

Según informó El Tiempo, la joven asistía a una gala el pasado 11 de agosto, y lo que prometía ser una noche perfecta terminó en un gran susto.

A través de sus redes sociales, Eli contó que llevaba una bufanda como parte de un elegante vestido negro; sin embargo, el accesorio se enredó con el vehículo en el que se desplazaba.

Así quedó su cuello tras el accidente.
Así quedó su cuello tras el accidente. (Eli Moulton/Instagram)

La bufanda quedó atrapada mientras el carro estaba en movimiento, lo que provocó que se ajustara peligrosamente a su cuello, dejándole marcas y poniendo en riesgo su vida por asfixia.

“Un recordatorio para las damas: ¡Elimina tus pañuelos del cuello antes de entrar u operar cualquier maquinaria pesada! Casi me decapité al enredarme la bufanda debajo del coche de camino a casa”, escribió Eli en la publicación.

La influencer dejó claro que no compartió el hecho para llamar la atención, sino para generar conciencia y advertir a otras personas sobre este tipo de riesgos cotidianos.

El Tiempo también recordó el trágico caso de 1927, cuando la famosa bailarina Isadora Duncan perdió la vida de forma similar, pues su bufanda se enredó en la llanta de un carro, lo que provocó una caída fatal, según reportó el New York Post.

El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

