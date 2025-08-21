Internacionales

Muere Xava Drago, vocalista del grupo Coda, y deja al mundo del rock en luto

El vocalista tuvo que luchar contra una dura enfermedad

Por Yerlin Gómez Izaguirre y Fabiola Montoya Salas
Muere Xava Drago, vocalista del grupo Coda, y deja al mundo del rock en luto. (Xava Coda/Instagram)

El vocalista mexicano Xava Drago, integrante del grupo Coda, falleció luego de una dura batalla contra un cáncer de estómago.

El cantante había compartido con sus seguidores detalles sobre su estado de salud e incluso tuvo la oportunidad de despedirse, ya que su condición se había vuelto delicada.

La agrupación de rock mexicano dio a conocer la triste noticia este jueves a través de un emotivo comunicado:

“Nuestro corazón está roto. Con profunda tristeza queremos compartir con ustedes que nuestro amado Xava ha partido. Nuestro abrazo para toda su familia, deseamos de todo corazón que pronto encuentren consuelo y paz en sus corazones, estamos con ustedes”, expresó la banda.

Posteriormente, la agrupación recalcó el amor y pasión que Xava sentía por la música, así como la gratitud por haber compartido escenario con él durante tantos años.

El medio El Universal recordó que Coda, formada en los años 90, fue una de las bandas más representativas del rock mexicano, y que Xava fue pieza clave en su crecimiento y proyección.

El fallecimiento del cantante ha dejado de luto a sus fans y a toda la escena artística del país.

Xava DragoVocalistaCodaMéxico
Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

