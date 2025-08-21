Niña de 12 años tuvo trágica muerte tras supuestamente pelearse por un pedazo de pizza

Pijamada entre niñas de 12 años tuvo fatal desenlace (Google IA/Made with Google AI)

Lo que era una inocente pijamada, llena de ilusión, entre niñas de 12 años, se convirtió en una tragedia y un posible asesinato.

El pasado 24 de mayo, la vida de una familia de Southbridge, Massachusetts, Estados Unidos, cambió para siempre, pues su pequeña hija de 12 años de edad cayó por la ventana de un tercer piso mientras se encontraba compartiendo con un grupo de amigas.

La pequeña fue identificada como Arya LeBeau y sus padres, abuelos y otros allegados la han descrito como una niña soñadora y gentil, cuyo mayor anhelo era ser famosa.

Han pasado casi tres meses desde el accidente y las autoridades de Massachusetts, han avanzado en las investigaciones y ahora investigan un posible homicidio.

Charlene Cabrera, mamá de la niña que perdió la vida, reveló que decidió dejar a su hija en la casa de una de sus amigas, para que participara en una pijama que supuestamente sería supervisada por los padres de la menor, pero al parecer, no fue así, pues en la madrugada del 24 de mayo recibió por medio de una llamada telefónica la terrible noticia.

Según ha revelado la familia, fue la Policía, la que se comunicó con ellos, para informarles que su pequeña se encontraba gravemente herida tras haber caído desde una ventana de un tercer piso.

El Departamento de Policía de Southbridge dijo que tras encontrar a la pequeña, fue hospitalizada de manera inmediata, pero debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por el impacto, horas más tarde perdió su vida.

Se sabe que las investigaciones para tratar de esclarecer los hechos están siendo realizadas por la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Worcester.

Un pedazo de pizza habría provocado el atroz hecho

Según han detallado los medios de comunicación locales, la pijamada a la que asistió Arya LeBeau habría sido realizada a escondidas, pues cuando la Policía recibió el reporte del accidente, no había ningún adulto en el apartamento donde sucedieron los hechos.

Asimismo, han indicado que una de las principales hipótesis en las que trabajan y por la que se habría originado la caída de la menor, fue una pelea por un trozo de pizza, según reveló a las autoridades otra niña presente en la pijamada.

Los familiares han revelado que, al parecer, la pelea se subió de tono rápidamente y Arya LeBeau habría recibido una patada que la hizo desplazarse hacia atrás, donde chocó con una pared, donde la ventana estaba abierta, generando la caída.

Vale la pena mencionar que, las autoridades de Massachusetts siguen trabajando en esclarecer los hechos.