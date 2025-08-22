Televisa en duelo otra vez: deceso repentino en menos de un mes

Alejandro Tirx Chávez era colaborador de un noticiero de Televisa. (Alejandro Tirx Chávez/Instagram)

Televisa está de luto nuevamente en menos de un mes, tras la repentina muerte de Alejandro Tirx Chávez, colaborador del noticiero Paralelo 23.

La noticia fue dada a conocer por la comunicadora Ana Lucía Ordoñana, quien compartió un mensaje en sus redes, donde agradeció el trabajo y recordó con cariño a su compañero, conocido como Lobo.

Además de desempeñarse como floor manager en Paralelo 23, Alejandro también formaba parte del equipo de producción del programa Expreso de la Mañana. En sus redes sociales solía compartir imágenes de su labor en el canal, mostrando siempre su pasión, entrega y profesionalismo.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la causa de su fallecimiento.

Esta lamentable pérdida se suma al reciente fallecimiento del actor Juan Carlos Ramírez Ayala, ocurrido hace tan solo unos días, lo que ha generado una profunda tristeza en los pasillos de Televisa.