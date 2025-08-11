Muere querido actor de Televisa a los 38 años tras enfrentar silenciosa enfermedad. (Juan Carlos Ramirez MX/Instagram)

Los medios internacionales dieron a conocer la noticia del fallecimiento del querido actor de Televisa, Juan Carlos Ramírez Ayala, a los 38 años.

El artista era conocido por sus participaciones en reconocidas series mexicanas tales como “Como dice el dicho” y “La Rosa de Guadalupe”.

Según informó el medio Hola.com, el actor habría muerto a causa de un aneurisma cerebral, una enfermedad silenciosa que puede ser mortal si no se detecta y trata a tiempo.

De acuerdo con un comunicado emitido por su familia, el deceso ocurrió días atrás, aunque la noticia trascendió hasta ahora.

Juan Carlos debutó en 2018 en la serie Puño Limpio y más adelante participó en producciones como Rosario Tijeras, Marea de Pasiones, El Último Rey, entre otras.