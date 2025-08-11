Internacionales

Muere querido actor de Televisa a los 38 años tras enfrentar silenciosa enfermedad

El actor de Televisa perdió la vida tras luchar contra una afección que rara vez muestra síntomas

Por Yerlin Gómez Izaguirre
Muere querido actor de Televisa a los 38 años tras enfrentar silenciosa enfermedad. (Juan Carlos Ramirez MX/Instagram)

Los medios internacionales dieron a conocer la noticia del fallecimiento del querido actor de Televisa, Juan Carlos Ramírez Ayala, a los 38 años.

El artista era conocido por sus participaciones en reconocidas series mexicanas tales como “Como dice el dicho” y “La Rosa de Guadalupe”.

Según informó el medio Hola.com, el actor habría muerto a causa de un aneurisma cerebral, una enfermedad silenciosa que puede ser mortal si no se detecta y trata a tiempo.

De acuerdo con un comunicado emitido por su familia, el deceso ocurrió días atrás, aunque la noticia trascendió hasta ahora.

Juan Carlos debutó en 2018 en la serie Puño Limpio y más adelante participó en producciones como Rosario Tijeras, Marea de Pasiones, El Último Rey, entre otras.

Juan Carlos Ramírez AyalaAneurisma cerebralMuerteTelevisa
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

