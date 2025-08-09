Exceso de tiempo frente a pantallas en la infancia aumentaría riesgo de peligrosas enfermedades

Pasar demasiado tiempo frente a una pantalla, ya sea una tableta, un teléfono o un televisor— puede aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas y metabólicas en los niños, según un estudio realizado en Dinamarca.

La OMS ha pedido “medidas inmediatas y sostenidas para ayudar a los adolescentes a cambiar el rumbo del uso potencialmente dañino de las redes sociales”. (Shutterstock)

“Los niños y jóvenes que pasan demasiadas horas pegados a las pantallas y dispositivos electrónicos pueden presentar un mayor riesgo de enfermedades cardiometabólicas, como hipertensión arterial, colesterol alto y resistencia a la insulina”, indica el estudio publicado en la revista Journal of the American Heart Association, según un comunicado de esta última.

Estas condiciones aumentan posteriormente el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares o diabetes.

LEA MÁS: Hombre se hace viral por arriesgar su vida para salvar a un monito de morir en río caudaloso

Utilizando datos de cohortes de niños de 10 y 18 años —más de 1.000 en total— sobre sus hábitos de uso de pantallas y de sueño, los investigadores analizaron la relación entre el tiempo de pantalla y los llamados factores de riesgo cardiometabólicos.

El análisis reveló que cada hora adicional frente a una pantalla aumentaba el riesgo, siendo este incremento más significativo en los jóvenes de 18 años que en los de 10.

LEA MÁS: Mujer despierta de un coma de cuatro años justo cuando la operaban para extraerle los órganos

Además el riesgo se agrava cuando disminuye el tiempo de sueño.

(Shutterstock)

“Esto significa que un niño que pasa tres horas al día frente a una pantalla tendría un riesgo global de entre un cuarto y medio de desviación estándar superior al de sus compañeros”, estimó David Horner, autor principal del estudio e investigador en la universidad de Copenhague, citado en el comunicado.

“Multiplique eso a nivel de toda una población infantil, y se observa una evolución significativa del riesgo cardiometabólico temprano que podría persistir hasta la edad adulta”, advirtió.

LEA MÁS: Secuestran y asesinan a niño de 5 años por una deuda de su mamá

Aunque los efectos negativos de las pantallas sobre niños y adolescentes aún no generan un consenso unánime entre los investigadores, la mayoría coincide en que los más jóvenes están más expuestos al riesgo que los adultos.