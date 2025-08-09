Hombre se hace viral por arriesgar su vida para salvar a un monito de morir en río caudaloso

Hombre se hace viral tras arriesgar su vida para salvar a un monito en río caudaloso. Foto: Ilustrativa (Alonso Tenorio/Atenorio)

El valiente gesto de un hombre, en la India, ha dado la vuelta al mundo y ha conmovido a miles en redes sociales, luego de que arriesgara su vida para rescatar a un monito que se encontraba atrapado en un río caudaloso.

El hombre, se lanzó al agua y pese a la fuerte corriente, logró acercarse al pequeño animal, que se notaba que no sabía cómo reaccionar.

En un intento por ayudarlo, el rescatista incluso lo empujó hacia una zona de piedras, buscando que el monito se pusiera a salvo por sí solo. Sin embargo, al ver que el animal no respondía como esperaba, tomó la decisión de alzarlo y cargarlo en brazos.

Fue entonces cuando el monito se quedó completamente quieto y permitió que el hombre lo ayudara. Ambos fueron vistos alejándose del río.

El clip, publicado por el medio ABC News ha provocado numerosas reacciones por parte de los internautas.