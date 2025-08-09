Pareja perdió la vida mientras tenía un encuentro íntimo en su carro. (Freepik/Freepik)

Un hombre y una mujer perdieron la vida, aparentemente mientras mantenían relaciones sexuales dentro de un carro en Brasil.

Aunque el hecho ocurrió el pasado lunes 4 de agosto, la noticia se dio a conocer hasta ahora por la prensa internacional.

El vehículo habría caído por un guindo, presuntamente debido al movimiento que tuvo mientras la pareja se encontraba en su interior.

Las víctimas fueron identificadas como Marcone da Silva Cardoso, de 26 años, y Adriana Machado Ribeiro, de 42. Adriana tenía dos hijos, mientras que Marcone tenía uno.

“Un aparente movimiento fuerte en pleno momento íntimo sería lo que causó que el vehículo se moviera y cayera acantilado abajo, reportan los medios CNN Brazil y Sun, a su vez citando autoridades locales”, comunicó People en Español.

Según el mismo medio, la pareja había llegado a la zona cuando el suelo estaba mojado. El carro fue ubicado hasta el día siguiente, y los cuerpos fueron encontrados sin ropa.

El medio brasileño El Imparcial informó que el guindo tenía una altura aproximada de 400 metros.

Entre los detalles recopilados hasta ahora, no se encontraron signos de violencia en los cuerpos. Se estima que el hecho ocurrió entre la 1:30 a.m. y las 2:00 a.m., y que algunas personas escucharon el impacto, aunque en ese momento no imaginaron la magnitud del suceso. El caso sigue bajo investigación.