Se reventó una espinilla en la cara y quedó paralizada

Una mujer de Michigan acudió a una sala de emergencias después de reventarse un grano en la zona comprendida entre el puente de la nariz y las comisuras de la boca. Esta región es conocida por médicos como el “triángulo de la muerte” debido a la conexión directa de sus vasos sanguíneos con estructuras cerebrales.

Una mujer fue hospitalizada tras manipular un grano en su rostro. Archivo

Lish Marie, madre de tres hijos, compartió en redes sociales que, horas después de explotarse un grano, el rostro presentó inflamación severa y alteraciones en la movilidad de un lado de la cara.

“Recordatorio: no lo revientes o acabarás en urgencias”, escribió al referirse al grano que se ubicaba en la zona denominada “triángulo de la muerte”. Según relató, la hinchazón y el dolor aumentaron rápidamente, lo que la llevó a buscar atención médica de urgencia.

En el hospital, los médicos diagnosticaron una infección y le administraron antibióticos por vía oral y esteroides inyectados. La mujer publicó en su cuenta de TikTok que recibió cuatro medicamentos distintos para controlar el cuadro y prevenir complicaciones graves.

Qué es el “triángulo de la muerte”

“El triángulo de la muerte va desde el puente de lu nariz hasta la comisura de lu boca. Las venas en esta área conducen directamente a tu cerebro”, explicó Lish Marie, tras ser consultada por miles de usuarios que vieron el video de TikTok. “Por lo tanto, si te estás reventando granos o si algo sucede y te infectas en esa zona de tu cara, la infección puede ir directamente a tu cerebro y simplemente no vale la pena”, agregó.

La denominación de esta parte del rostro se basa en la anatomía vascular: las venas de esta región drenan directamente hacia estructuras cercanas al cerebro sin pasar por filtros naturales como los ganglios linfáticos.

De acuerdo con la dermatóloga Nathalie Quiroz, manipular lesiones en este sector de la cara puede permitir que bacterias ingresen al torrente sanguíneo y lleguen al sistema nervioso central. Esto eleva el riesgo de infecciones graves como meningitis, abscesos cerebrales o trombosis del seno cavernoso.

El triángulo de la muerte va desde el puente de lu nariz hasta la comisura de lu boca. Archivo

“Lo más importante que debemos hacer es no manipularlo en casa, porque no contamos con las herramientas ni el entorno estéril adecuado

“Podemos ir a un lugar especializado como el dermatólogo o alguien que haga limpiezas faciales. Y ahora existen dispositivos como son los parches de granitos que puedes poner directamente en el acné para que seque la lesión y se desinflame”, recomendó en una entrevista con Univision.

La especialista advirtió que cualquier herida o inflamación en esta zona debe ser evaluada por un profesional, y que no se debe intentar extraer granos o puntos negros en casa debido a la falta de condiciones estériles . “Las consecuencias pueden ser, además de cicatriz en el sitio de la lesión, cosas más graves”, agregó.