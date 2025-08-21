Mujer mató a dos de sus hijos y a su esposo con cáncer terminal

Familia (Fines ilustrativos) (Google /Made with Google AI)

La policía de New Hampshire, Estados Unidos, investiga un crimen que ha conmocionado a la comunidad. Emily Long, de 34 años, habría asesinado a su esposo y a dos de sus hijos antes de quitarse la vida. Solo un niño de tres años sobrevivió a la tragedia.

El caso tomó un giro aún más estremecedor cuando salió a la luz pública que, apenas dos días antes, Emily había compartido un video en su cuenta privada de TikTok. En la grabación, la mujer confesaba sentirse sola, atravesando una profunda depresión, y lidiando con la enfermedad de su esposo, diagnosticado con cáncer cerebral. En sus palabras se escuchaba resignación y tristeza, pues aseguraba que la situación “no iba a mejorar, solo a empeorar”.

Según medios internacionales, como Clarín y CNN, la vivienda de la familia fue el escenario donde las autoridades hallaron los cuerpos. El pequeño de tres años fue encontrado con vida, lo que representa la única luz en medio de un hecho que ha dejado más preguntas que respuestas.

Los investigadores consideran que el crimen fue cometido por Emily en medio de un episodio de violencia extrema y desesperación, pero todavía trabajan en esclarecer los detalles. El caso expone la fragilidad de la salud mental y cómo, en ocasiones, las señales de auxilio pueden pasar desapercibidas hasta que ocurre una tragedia.

La masacre deja una comunidad devastada, una familia rota y un llamado urgente a prestar atención a los mensajes de auxilio que, muchas veces, se esconden en publicaciones, aparentemente, inofensivas.