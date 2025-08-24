Actriz tica pega grito al cielo con una situación que vivió cuando le chocaron su carro

Marcia Saborío vivió una situación terrible. (Instagram)

La actriz costarricense Marcia Saborío explotó de molestia luego de chocar su carro y tener una situación con los oficiales de tránsito, hecho que la hizo desahogarse públicamente.

“Vean, tuve un pequeño accidente, una muchacha me dio por detrás del carro. Viene el tránsito dos horas después y nosotras tenemos que ir hasta donde los oficiales a decirles qué fue lo que pasó porque no se pueden bajar del carro porque no tienen sombrilla. Hay que explicarle qué pasó porque ellos no pueden bajarse por la lluvia”, comentó en el video que compartió accidentes de Costa Rica.

A Marcia Saborío le chocaron su carro por detrás. (Instagram)

Saborío indignada con la situación, también comentó que tuvieron que poner los conos de emergencia de los oficiales, ya que tampoco se bajaron para eso.

La esquina 506 también compartió el video y los usuarios de las redes no dudaron en reaccionar: Se van a derretir, princesos”, “Son de azúcar”, “Qué pesadilla”, “Caras vemos, tráficos no sabemos”.

Este medio no comparte el video, ya que en él se escuchan los datos personales de la persona que chocó a la artista nacional.