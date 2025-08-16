Famosa actriz Anna Kendrick celebró así su cumpleaños en Costa Rica

Teleguía Farándula

Por Hillary Chinchilla Marín
Anna Kendrick, famoso actriz pasó su cumpleaños en Costa Rica

La reconocida actriz y cantante estadounidense, Anna Kendrick, decidió venir a celebrar su cumpleaños a Costa Rica.

La artista llegó a los 40 años el pasado 9 de agosto y, por ello, viajó al país con un gran grupo de amigos que la acompañó durante varios días.

Ella publicó pocas fotos e información de su estadía, pero sus amigos la delataron, ya que en Instagram mostraron que estuvieron hospedados en el Hotel Four Seasons, en la Península de Papagayo, Guanacaste.

Kendrick se ha consolidado como una de las actrices más queridas de Hollywood, gracias a una carrera que combina musicales, comedias románticas, dramas y hasta thrillers. Su salto a la fama se dio con Up in the Air (2009), cinta en la que compartió pantalla con George Clooney, y que le valió una nominación al Óscar como mejor actriz de reparto.

Sin embargo, la verdadera explosión mediática llegó con la saga de Pitch Perfect. En 2012, protagonizó la primera entrega interpretando a Beca Mitchell, una joven universitaria que se involucra en un grupo de canto a capela. El éxito fue tan grande que la historia tuvo dos secuelas, en 2015 y 2017, convirtiéndose en un fenómeno cultural y musical que todavía hoy tiene millones de fanáticos en todo el mundo.

Antes de ese reconocimiento global, Anna ya había aparecido en otra saga que marcó a toda una generación: Crepúsculo. Allí interpretó a Jessica Stanley, la amiga de Bella Swan, un papel secundario, pero recordado por los seguidores de la franquicia.

Anna Kendrick en Costa Rica
Anna Kendrick en Costa Rica
