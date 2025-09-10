Policía irrumpe zona considerada como conflictiva y da cacería a 10 personas

La Policía de Control de Drogas (PCD) sacudió a los vecinos de Copán, en Montecillos de Alajuela, al realizar cuatro allanamientos en este sitio.

Los operativos iniciaron desde tempranas horas de este miércoles 10 de setiembre y el fin primordial es intervenir una supuesta narcoestructura que opera de forma violenta en la zona, así lo explicó Stephen Madden, director de la PCD.

“Se trata de una zona sumamente violenta, lamentablemente se dan balaceras a diferentes horas del día, se da un control territorial, infundiendo un temor hacia las demás personas. Recientemente, en junio, agentes del OIJ fueron sacados de esta zona, les dispararon”, dijo Madden.

Agregó que este grupo, al parecer, amedrenta a personas ajenas al lugar e infunde temor en la población, causando constantes enfrentamientos armados para tomar control del territorio.

La Policía de Control de Drogas (PCD) busca desarmar una supuesta narcobanda. (MSP/MSP)

Sostuvo que en junio anterior ocurrió un ataque contra agentes del OIJ que iban en un vehículo judicial, este fue impactado por disparos y los agentes tuvieron que salir rápidamente del sitio.

La PCD espera detener al menos a diez personas vinculadas a este grupo criminal que supuestamente se dedica a la venta y distribución de drogas.