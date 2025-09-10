Sucesos

Señalan a joven de 25 años por brutal asesinato de un adolescente de 15

El jovencito fue atacado de muerte en Vizcaya de Matama, en Limón

Por Alejandra Morales

A un adolescente de 15 años le quitaron la vida cuando le dispararon desde el interior de un bar.

Y un muchacho de apellido Alvarado, de 25 años, es sospechoso de participar en este cruel hecho.

Los agentes del OIJ de Limón detuvieron a Alvarado, la mañana de este miércoles 10 de setiembre, mediante tres allanamientos que realizan en Río Banano y uno en Sixaola.

Allanamiento en Cahuita
El jovencito fue atacado de muerte en Vizcaya de Matama, en Limón. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

El asesinato del jovencito ocurrió el 17 de abril del 2025, en Vizcaya de Matama, en Limón, cerca de la 1 p.m.

“De acuerdo con la versión judicial, ese día el adolescente llegó a las afueras de un bar con otro sujeto a bordo de una motocicleta, una vez que llegan a las afueras del bar, aparentemente desde el interior, unos sujetos les comenzaron a disparar, el menor quedó herido y murió en el hospital Tony Facio”, explicaron en la oficina de prensa del OIJ.

Los sospechosos se dieron a la fuga después del ataque.

En medio de los allanamientos, los agentes descubrieron un laboratorio de marihuana hidropónica, en el que había 50 plantas de marihuana y en otro lugar otras 60 plantas.

En estos operativos detuvieron a otro sujeto de apellido Barthis, de 28 años, sospechoso de almacenamiento de droga.

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

