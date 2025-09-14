Comunidad de luto por trágica muerte de joven de 18 años

La comunidad de Palmar Sur, en Osa de Puntarenas, está de luto luego de que un joven identificado como Kendall Ramírez Sánchez, de tan solo 18 años, perdiera la vida en un trágico accidente de tránsito.

Kendall Ramírez Sánchez falleció en un accidente de moto (Cortesía/cortesía)

El accidente que arrebató la vida del joven se dio a las 7:39 p. m., de este sábado, cuando la motocicleta que conducía el muchacho colisionó violentamente contra un árbol.

La Cruz Roja confirmó que cuando ellos llegaron al sitio, ya el muchacho había fallecido por las lesiones que sufrió.

LEA MÁS: Tragedia en el mar: Turista muere ahogado tras ser arrastrado por la corriente

En redes sociales los familiares y allegados del muchacho han pedido un abrazo solidario de apoyo para darle santa sepultura, si desea ayudarlos puede hacerlo al sinpe móvil 8754-8164 a nombre de Yarí Melisa Sánchez Zumba.

LEA MÁS: Mujer fue atacada salvajemente en Cartago y lucha por su vida

Las causas del accidente se encuentran en investigación por parte de las autoridades judiciales.