Mujer fue atacada salvajemente en Cartago y lucha por su vida

Una mujer de 43 años fue víctima de un brutal ataque con cuchillo la noche del sábado en Cartago.

La mujer fue llevada al Hospital Max Peralta en Cartago. Foto archivo con fines ilustrativos (Key/Keyna Calderón)

Los hechos ocurrieron en el Proyecto Manuel Jesús, en Cartago.

La alerta ingresó a las 11:01 p. m., la Cruz Roja despachó una ambulancia.

Según el reporte de la Benemérita, en la escena se localizó a la víctima con tres heridas de arma blanca en el tórax, y en condición crítica.

Los socorristas estabilizaron a la mujer y la trasladaron de emergencia al Hospital Max Peralta, donde permanece internada.

Las circunstancias del violento hecho aún no han sido esclarecidas, será hasta este domingo que la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dé más detalles sobre el violento ataque.