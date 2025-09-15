Vecinos de barrios del Sur de San José reportaron brutal y aterrorizador tiroteo

La balacera ocurrió en la ciudadela 15 de setiembre en Hatillo. Foto La Teja, ilustrativa

Los vecinos de los barrios del Sur de San José apenas se acostaban la noche del domingo cuando el sonido de un tiroteo los dejó congelados, poco después se dio la alerta de dos mujeres heridas.

Al parecer, la balacera se dio en la ciudadela 15 de setiembre en Hatillo.

En distintas comunidades de Hatillo, Alajuelita, San Rafael Abajo en Desamparados y San Sebastián, se escucharon más de 30 detonaciones con armas de grueso calibre.

En redes sociales varias personas asustadas comentaron lo ocurrido, pues los balazos se escucharon en un rango de cinco minutos, por lo menos tres veces, cómo rafagazos.

“Aquí en San Sebastián, por la plaza de fútbol, se escuchó horrible”.

“Una bala cayó en mi casa, el jueves también hubo balacera”.

“Balacera con armas pesadas, lo escuchamos desde la Valencia, en San Rafael Abajo se escuchó horrible”.

Apenas pasaron unos minutos de la balacera cuando la Fuerza Pública acudió a la zona para ver qué era lo que estaba pasando.

A las 11:18 de la noche, la Cruz Roja recibió una alerta de una persona herida de bala en esa zona.

Una patrulla de la Fuerza Pública fue la que encontró a la mujer herida 175 metros al este del antiguo Rancho de Guanacaste.

La señora, de 69 años, tenía heridas en de bala en la parte trasera de la cabeza, en el tórax y en la pierna derecha.

Al parecer, los disparos los hicieron desde un carro de color gris. La Cruz Roja la trasladó en condición grave al hospital San Juan de Dios.

Pero eso no es todo, tan solo 10 minutos después la Policía fue alertada de que una mujer ingresó herida de bala a la Clínica Solón Núñez en Hatillo.

La mujer llegó con dos balazos, uno en una nalga y otro en la cadera, la mujer llegó sola a pedir ayuda. Luego de estabilizarla fue trasladada al San Juan de Dios.

Sin embargo, se desconoce si fue herida en la balacera de la 15 de setiembre.

Los hechos quedaron en investigación por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), este lunes 15 de setiembre la oficina de prensa del OIJ se encuentra cerrada por el feriado.

La Policía informó al OIJ para que entreviste a las dos mujeres y determinar qué ocurrió.