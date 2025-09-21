Hombre es ejecutado de múltiples disparos en Hatillo

El crimen ocurrió la mañana de este domingo en la localidad de 25 de Julio, en Hatillo. Foto: Archivo (IStock)

Los vecinos de un conocido barrio en Hatillo, San José, fueron despertados de la peor forma la mañana de este domingo, pues el estruendo de una violenta balacera hizo que más de uno saliera de su cama de un brinco.

Esas ráfagas de disparos fueron usadas para acabar con la vida de un hombre, de 29 años, cuya identidad aún no ha sido dada a conocer.

La Cruz Roja informó que los hechos ocurrieron a eso de la 5:25 p. m., de este domingo en la localidad de 25 de Julio, lugar desde el cual el comité local fue alertado sobre un tiroteo.

“Se atiende a un hombre de 29 años, el cual presentaba varios impactos de bala, se determina que ya no presentaba signos de vida”, informó la Cruz Roja.

De momento, las autoridades judiciales aún no han dado a conocer una versión preliminar de cómo habría ocurrido el homicidio.