Sucesos

Hombre es ejecutado de múltiples disparos en Hatillo

Varios vecinos reportaron que el estruendo de los balazos fue su despertador la mañana de este domingo

Por Adrián Galeano Calvo
Imagen de caracter ilustrativo. Foto: Archivo
El crimen ocurrió la mañana de este domingo en la localidad de 25 de Julio, en Hatillo. Foto: Archivo (IStock)

Los vecinos de un conocido barrio en Hatillo, San José, fueron despertados de la peor forma la mañana de este domingo, pues el estruendo de una violenta balacera hizo que más de uno saliera de su cama de un brinco.

Esas ráfagas de disparos fueron usadas para acabar con la vida de un hombre, de 29 años, cuya identidad aún no ha sido dada a conocer.

La Cruz Roja informó que los hechos ocurrieron a eso de la 5:25 p. m., de este domingo en la localidad de 25 de Julio, lugar desde el cual el comité local fue alertado sobre un tiroteo.

“Se atiende a un hombre de 29 años, el cual presentaba varios impactos de bala, se determina que ya no presentaba signos de vida”, informó la Cruz Roja.

De momento, las autoridades judiciales aún no han dado a conocer una versión preliminar de cómo habría ocurrido el homicidio.

Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

