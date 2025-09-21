Hombre es ejecutado a balazos en hermosa zona turística de Guanacaste

La provincia de Guanacaste registró dos homicidios la noche de este sábado. (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

Una hermosa zona turística de nuestro país fue escenario de un sangriento crimen la noche de este sábado, pues un hombre fue ejecutado de forma cruel en ese lugar.

El crimen fue confirmado por la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que los hechos ocurrieron a eso de la 6:55 p. m., en el sector de Sámara de Nicoya, en Guanacaste.

De acuerdo con la Benemérita, el comité local de la Cruz Roja fue alertado sobre una balacera que dejó una persona herida, por lo que despacharon personal en una ambulancia al sitio.

A su llegada, los paramédicos encontraron a un hombre de entre 20 a 30 años, quien presentaba múltiples disparos en la cabeza, el estómago, los brazos y las piernas. Al revisarlo, los cruzrojistas confirmaron que ya no tenía signos vitales.

De momento, las autoridades no han brindado la identidad del ahora fallecido ni una versión de cómo habría ocurrido el ataque.

Otro homicidio en Guanacaste

Horas después, a eso de las 10:55 p. m., la provincia de Guanacaste, registró un nuevo homicidio, esta vez en la localidad de Pavones de Nandayure.

En esta ocasión se trató del asesinato de un hombre que tendría entre 20 y 30 años, a quien le arrebataron la vida de cinco balazos.

Según la Benemérita, el hombre fue alcanzado por varios disparos en la cabeza, el pecho y la pierna derecha.

Se está a la espera de que el OIJ dé a conocer la identidad del ahora fallecido y las circunstancias que mediaron en su muerte.