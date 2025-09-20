Dos “amigos” dejaron morir a un hombre tras persecución de guardacostas en alta mar

Un hombre aún no identificado y de aproximadamente entre 45 años y 50 años, es el fallecido que dejó una persecución en alta mar en el sur de Costa Rica.

Este caso es investigado por los agentes del OIJ de Corredores, quienes llevan el caso desde la madrugada de este sábado 20 de setiembre.

“Oficiales de Guardacostas le daban persecución a otra embarcación en alta mar, siendo que las dos embarcaciones encallaron en la playa.

“Cuando llegan a la arena, tres sujetos que viajaban en la embarcación que era perseguida se lanzaron, dos lograron huir, uno quedó mal herido en el sitio y fue declarado fallecido”, explicaron en la oficina de prensa judicial.

El cadáver fue levantado y serán los resultados de la autopsia los que determinen la causa de muerte de este hombre.

Los otros dos supuestos amigos del fallecido lograron escapar.

La versión que trascendió por parte de la Cruz Roja, es que las embarcaciones chocaron en Pavón de Golfito, zona sur del país.

La Cruz Roja recibió la alerta desde las 12:28 a. m. de este sábado 20 de setiembre.

“Informan de un hombre de 55 años viajaba en una embarcación que chocó en alta mar, lo valoran en la playa, presenta golpe en el cráneo y en los brazos, sin signos vitales en el sitio”, señalaron en la benemérita.

LEA MÁS: OIJ revela rostro del sospechoso de disparar a sangre fría contra Roberto Samcam, que está en fuga

El choque de lanchas ocurrió en Pavón de Golfito, zona sur de Costa Rica. Foto: Freddy Parrales (Freddy Parrales/Foto: Freddy Parrales)

LEA MÁS: Mujer robó recién nacido y mató a mamá del bebé, todo para hacer creer a su pareja que tuvieron un hijo

LEA MÁS: Terror en local de comidas rápidas por joven acribillado a balazos

En el OIJ señalaron que, en apariencia, dentro de la embarcación encontraron droga; sin embargo, esto está en manos de Guardacostas.