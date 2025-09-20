Terror en local de comidas rápidas por joven acribillado a balazos

El antojo de comerse algo en una soda terminó siendo la sentencia de muerte para un muchacho de apellido Hidalgo, de 29 años.

A él lo atacaron de múltiples impactos de bala, pasadas las 9 p. m. de este viernes 19 de setiembre.

De acuerdo con lo que maneja el OIJ la agresión sucedió dentro de un comercio en calle Los Feos, en Pitalito de Aguas Zarcas de San Carlos, zona norte del país.

La víctima de apellido Hidalgo, de 29 años, sufrió múltiples impactos de bala. Foto: Archivo (Édgar Chinchilla, corresponsal GN)

“Badilló ingresó al local, estando ahí llegan dos sujetos a bordo de una motocicleta, siendo que él que viajaba de acompañante se baja de la moto, ingresa al lugar y dispara en múltiples ocasiones, quedando este hombre sin vida en el sitio”, señalaron en la oficina de prensa judicial.

A tres kilómetros de donde se dieron los hechos, camino hacia Venecia de San Carlos, la Fuerza Pública detuvo a dos hombres que viajaban en una moto, esta se la decomisaron junto con los cascos.

Los sospechosos son un adolescente de 17 años y un sujeto de apellido García, de 19 años.

“En el trayecto entre el lugar donde ocurrió el homicidio y el sitio donde fueron detenidos, se recolectaron indicios importantes para la investigación”, dijeron en el OIJ.

Este caso está en manos de los investigadores de San Carlos, quienes tratan de determinar el móvil de este violento hecho.

Dichosamente ninguna otra persona resultó herida por las balas.

