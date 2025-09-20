Cotoño, sospechoso de encañonar a tres hombres en bar, arrastra largo expediente delictivo

Los clientes observaron con terror como el sujeto encañonó a tres hombres. Captura de video. (Cortesía/Los clientes observaron con terror como el sujeto encañonó a tres hombres. Captura de video.)

Un sujeto de apellido Castro, de 35 años, conocido como Cotoño, no solo es sospechoso por encañonar a tres personas en un bar, sino que tiene un largo expediente judicial.

Así lo confirmó la Fiscalía Adjunta de Pococí ante una consulta de La Teja, informaron que tramita dos expedientes en materia de flagrancia, por el delito de portación ilegal de armas, que se encuentran pendientes de realizar el respectivo juicio.

Se trata de los casos 25-000352-1263-PE y 25-000416-1263-PE, ambos ocurridos este año.

Además, tiene un expediente número 13-001722-066-PE por tentativa de homicidio y el 12-002528-0066-PE por agresión con armas y daños, en ambas causas, la Fiscalía de Pococí demostró la culpabilidad del imputado.

Actualmente, Cotoño descuenta seis meses de prisión preventiva desde este viernes 19 de setiembre, por apuntarle a la cabeza a tres hombres dentro de un bar en Pococí, en Limón.

Castro, fue detenido la madrugada del jueves, será investigado por los presuntos delitos de portación ilegal de arma permitida, amenazas agravadas e infracción a la Ley de Psicotrópicos.

Los hechos con los que se le relaciona ocurrieron el pasado sábado 13 de setiembre y estos quedaron grabados en una cámara del bar, cuyo video se hizo viral en redes sociales.

En la grabación se observa cuando Castro estaba discutiendo con otro sujeto, y de un momento a otro, sacó una pistola que llevaba dentro de su pantalón y se la puso en la frente, mientras que con la otra mano lo tomó de la nuca.

Segundos después, en la escena aparece el hermano del joven amenazado, quien sale en su defensa, pero Castro lo recibe de la misma forma, apuntándole con el arma a la cabeza.

La cosa no terminó ahí, pues el sospechoso también le dio una cachetada a una menor de edad que se encontraba en medio de ellos y que trató de calmar el asunto.

Castro se distancia un momento de la mujer y de los dos sujetos, pero en ese instante se topa de frente con otro hombre, quien pareciera ser del personal de seguridad del bar, y también le apunta a la cabeza.

Finalmente, el sospechoso enjachó una vez más al primer sujeto al que encañonó y luego se salió de la toma de la cámara.

Este jueves las autoridades allanaron la casa de Cotoño, como se le conoce, en Pococí, donde decomisaron tres armas de fuego, más de 100 municiones, ¢1.300.000 y dos kilos de marihuana comprimida.