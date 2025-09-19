Sucesos

Bomberos luchan contra voraz incendio que amenaza con devorar supermercado en Cartago

Bomberos indicó que la situación se complicó por problemas de abastecimiento en los hidrantes

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo
Incendio en supermercado en Cartago.
(cortesía/Incendio en supermercado en Cartago.)

En estos momentos el Cuerpo de Bomberos está luchando contra un voraz incendio que amenaza con consumir por completo un supermercado ubicado en Cartago.

LEA MÁS: Choque frontal entre dos motocicletas frente a cementerio cobró la vida de un muchacho

De acuerdo con las autoridades, el siniestro ocurrió a eso de las 9:06 a.m. de este viernes en llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago, específicamente en el Super Natty, ubicado 300 metros al sur de la antigua guardia rural.

LEA MÁS: Esto encontraron en casa de sujeto que encañonó a 3 hombres en bar en Pococí

“Respondemos con cinco unidades para la atención de incendio en local comercial de 800 metros cuadrados con fuego en su totalidad”, indicó Bomberos.

LEA MÁS: Capturan a hombre vinculado a crimen por presunto lío pasional

La situación se ha complicado de más para los bomberos, pues dieron a conocer que hay problemas de abastecimiento en los hidrantes cercanos, por lo que están movilizando unidades cisternas para poder frenar el avance del fuego.

Incendio en supermercado en Cartago
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Incendio supermercado Cartago
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.