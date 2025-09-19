Bomberos luchan contra voraz incendio que amenaza con devorar supermercado en Cartago

En estos momentos el Cuerpo de Bomberos está luchando contra un voraz incendio que amenaza con consumir por completo un supermercado ubicado en Cartago.
LEA MÁS: Choque frontal entre dos motocicletas frente a cementerio cobró la vida de un muchacho
De acuerdo con las autoridades, el siniestro ocurrió a eso de las 9:06 a.m. de este viernes en llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago, específicamente en el Super Natty, ubicado 300 metros al sur de la antigua guardia rural.
LEA MÁS: Esto encontraron en casa de sujeto que encañonó a 3 hombres en bar en Pococí
“Respondemos con cinco unidades para la atención de incendio en local comercial de 800 metros cuadrados con fuego en su totalidad”, indicó Bomberos.
LEA MÁS: Capturan a hombre vinculado a crimen por presunto lío pasional
La situación se ha complicado de más para los bomberos, pues dieron a conocer que hay problemas de abastecimiento en los hidrantes cercanos, por lo que están movilizando unidades cisternas para poder frenar el avance del fuego.