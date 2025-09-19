Choque frontal entre dos motocicletas frente a cementerio cobró la vida de un muchacho

El joven murió pocas horas después del choque. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

Una carretera que pasa frente a un cementerio fue escenario de un trágico accidente de tránsito, el cual terminó por cobrar la vida de un muchacho.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que en ese sitio, por razones que aún no son claras, se dio un violento choque frontal entre dos motocicletas.

Producto de esa colisión, un joven nicaragüense apellidado Mairena, de 22 años perdió la vida pocas horas después del accidente.

La oficina de prensa del OIJ informó que los hechos ocurrieron a eso de las 6:30 p.m. de este jueves en Quepos, sobre ruta 34, al frente del cementerio local.

La Cruz Roja indicó que en el sitio atendieron a Mairena y a otro hombre que también resultó herido, ambos fueron trasladados al hospital de Quepos, donde el joven extranjero fue declarado fallecido a las 11:43 p.m. del jueves.

De momento, las autoridades investigan las circunstancias que mediaron en el mortal accidente.