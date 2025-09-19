Violentos choques y atropello dejan 5 personas críticas, entre ellas un menor de edad

Todos los incidentes ocurrieron la noche de este jueves. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

Violentos choques y un atropello ocurridos la noche de este jueves dejaron como saldo cinco personas en condición crítica, entre ellas un menor de edad.

La Cruz Roja informó que el primero incidente ocurrió a las 6:45 p.m. en Quepos, Puntarenas, donde se dio un choque frontal entre dos motocicletas, en el cual dos hombres resultaron heridos de gravedad y tuvieron que ser llevados al hospital de Quepos.

A las 7:44 p.m. se dio otro choque, esta vez en Lagunilla, en Ulloa de Heredia. Se trató de una colisión múltiples entre dos tráileres y una motocicleta, que dejó como saldo un hombre en condición crítica, el cual fue llevado al Hospital San Vicente de Paúl.

Una tercera colisión ocurrió a las 8:50 p.m. en San Vicente de Moravia, lugar donde un carro y una motocicleta chocaron entre sí. En el lugar los paramédicos atendieron a dos personas, una en condición crítica y otra estable. Los heridos fueron llevados al hospital Calderón Guardia y a la clínica Jiménez Núñez, respectivamente.

El último hecho registrado por la Cruz Roja se dio a las 10:27 p.m. en Río Claro de Golfito, desde donde se reportó el atropello de un menor de edad. La Benemérita informó que el menor fue trasladado en condición crítica al hospital de la zona.

Por ahora, se desconoce el estado de salud del niño, pero esperamos que puede salir de esta difícil situación.