Conductor sobrevive de milagro tras caer con su pick up en un guindo

Un conductor de aproximadamente 45 años vivió un milagro al perder el control del pick up que manejaba y caer a un guindo en el Cerro de la Muerte, sobre la carretera Interamericana sur.

El accidente fue reportado a la 1:30 p. m. de este jueves 18 de setiembre y quedó grabado en la cámara de un tráiler.

Los Bomberos y la Cruz Roja atendieron la emergencia, en Payner en Pérez Zeledón, en un sector en el que hay doble raya amarilla.

Dos carros rayaron al camión y cuando el pick up lo intentó ocurrió la emergencia; sin embargo, en ese momento no circulaba ningún otro vehículo en sentido contrario.

Los rescatistas señalaron que el conductor fue llevado en condición estable al hospital Escalante Pradilla.

Hasta el 5 de setiembre anterior contabilizaban 389 personas fallecidas por accidentes en carretera en este 2025.