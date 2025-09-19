Sucesos

Conductor sobrevive de milagro tras caer con su pick up en un guindo

El sobreviviente es de aproximadamente 45 años y cayó en guindo en el Cerro de la Muerte

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Un conductor de aproximadamente 45 años vivió un milagro al perder el control del pick up que manejaba y caer a un guindo en el Cerro de la Muerte, sobre la carretera Interamericana sur.

El accidente fue reportado a la 1:30 p. m. de este jueves 18 de setiembre y quedó grabado en la cámara de un tráiler.

LEA MÁS: Mujer que murió en catarata La Leona cumplió el sueño por el que tanto luchó

Los Bomberos y la Cruz Roja atendieron la emergencia, en Payner en Pérez Zeledón, en un sector en el que hay doble raya amarilla.

Dos carros rayaron al camión y cuando el pick up lo intentó ocurrió la emergencia; sin embargo, en ese momento no circulaba ningún otro vehículo en sentido contrario.

LEA MÁS: Juego mecánico en fiestas golpeó a pareja y a bebé de 6 meses y los dejó con lesiones de gravedad

Los rescatistas señalaron que el conductor fue llevado en condición estable al hospital Escalante Pradilla.

Hasta el 5 de setiembre anterior contabilizaban 389 personas fallecidas por accidentes en carretera en este 2025.

Milagro para conductor que cayó a guindo
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
carro cae en guindo en Cerro de la MuerteCerro de la Muertecarretera Interamericana sur
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.