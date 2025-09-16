Sucesos

Juego mecánico en fiestas golpeó a pareja y a bebé de 6 meses y los dejó con lesiones de gravedad

Mujer tuvo que ser trasladada al Hospital México

Por Silvia Coto

Un accidente dejó a tres personas heridas la noche del viernes durante las fiestas cívicas de Grecia, al ser aparentemente golpeados por uno de los juegos.

La emergencia ocurrió en las fiestas cívicas de Grecia
La emergencia ocurrió en las fiestas cívicas de Grecia: Foto Cortesía (Cortesía/Cortesía)

Las concurridas fiestas se realizan en el centro Grecia.

La Cruz Roja informó que ellos recibieron la alerta de que en el campo ferial había tres personas heridas por un juego.

Aunque circulaban varias versiones de lo ocurrido, al parecer, los juegos en el campo ferial se encuentran bastante cerca el uno del otro, por lo que los afectados al tratar de bajar de uno de ellos fueron golpeados por otro de los juegos, así lo indicó la Benemérita.

“Se informa de tres pacientes el cual los golpea uno de los juegos, se traslada hombre adulto en condición crítica, mujer adulta y menor de 6 meses condición urgente al hospital San Rafael de Alajuela traumas en cabeza y espalda”, indicó la Cruz Roja.

La mujer fue trasladada al hospital México horas después para que recibiera atención más especializada.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

