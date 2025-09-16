Juego mecánico en fiestas golpeó a pareja y a bebé de 6 meses y los dejó con lesiones de gravedad

Un accidente dejó a tres personas heridas la noche del viernes durante las fiestas cívicas de Grecia, al ser aparentemente golpeados por uno de los juegos.

La emergencia ocurrió en las fiestas cívicas de Grecia: Foto Cortesía (Cortesía/Cortesía)

Las concurridas fiestas se realizan en el centro Grecia.

La Cruz Roja informó que ellos recibieron la alerta de que en el campo ferial había tres personas heridas por un juego.

LEA MÁS: Mamá de mujer inocente asesinada en Limón pierde la fe en que las autoridades hagan justicia

Aunque circulaban varias versiones de lo ocurrido, al parecer, los juegos en el campo ferial se encuentran bastante cerca el uno del otro, por lo que los afectados al tratar de bajar de uno de ellos fueron golpeados por otro de los juegos, así lo indicó la Benemérita.

LEA MÁS: Mujer que vio a joven morir ahogada en catarata: “Ella nos miró como con la esperanza de que la pudiéramos ayudar”

“Se informa de tres pacientes el cual los golpea uno de los juegos, se traslada hombre adulto en condición crítica, mujer adulta y menor de 6 meses condición urgente al hospital San Rafael de Alajuela traumas en cabeza y espalda”, indicó la Cruz Roja.

LEA MÁS: Asaltos, carros robados y abuso sexual: así operaba la temida banda de desarticulada por el OIJ

La mujer fue trasladada al hospital México horas después para que recibiera atención más especializada.