Mamá de mujer inocente asesinada en Limón pierde la fe en que las autoridades hagan justicia

Ginnette Sabina Martínez Loaiza de 34 años, fue víctima inocente de un ataque dirigido contra un hombre identificado como Alexander Sevilla Briones. La mujer tenía dos hijos que practican el judo en la Asociación Deportiva de Judo Yarigai Caribe, agrupación que en cuenta de Instagram lamentó el deceso de Martínez. (Christian Montero/Foto: tomada de redes sociales)

Doña Flor Loaiza Mora carga en su corazón con un dolor indescriptible, que fue causado por la trágica muerte de su amada hija, Ginnette Martínez Loaiza, de 34 años, quien le fue arrebatada de forma cruel e injusta.

Como si esa situación no fuera lo suficientemente dolorosa, esta señora también carga con el peso de haber perdido la esperanza de que las autoridades hagan justicia por Ginnette y sus dos hijos, quienes siguen llorando su partida.

“¿Qué le puedo decir? Usted sabe cómo está la ley en Costa Rica, usted bien sabe que la ley es para los millonarios, la ley es para la gente que tiene dinero, para los pobres no hay ley.

“Aquí se deberían de enfocar en hacer justicia para todos, pero definitivamente, ya uno sabe que ya lo que pasó, pasó y ahí quedó”, dijo doña Flor a La Teja.

Ginnette Martínez es la mujer inocente que perdió la vida la madrugada del pasado domingo 31 de agosto, a consecuencia de una balacera que dos sicarios desataron en las afueras de un bar en el centro de Limón.

Ginnette era madre de un muchacho de 17 años y una jovencita de 12 años.

Dispararon a lo loco

El crimen que tiene a esta pobre madre con el corazón roto ocurrió en horas de la madrugada, en las afueras del bar Don Juan, en el centro de Limón.

De acuerdo con la versión que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los dos sicarios, quienes viajaban en una motocicleta, abrieron fuego contra un hombre que se encontraba en ese lugar.

La víctima fue identificada como un hombre apellidado Sevilla, de 47 años, quien recibió disparos en el cuello, abdomen y brazos, los cuales le causaron la muerte en el lugar. Se cree que el hombre era miembro de una banda.

En medio de la balacera, otras cinco personas resultaron heridas: cuatro mujeres y un hombre, que no tenían nada que ver en el asunto.

Todos fueron trasladados de emergencia al Hospital Tony Facio en Limón, lugar donde poco después se confirmó la muerte de Ginnette. Ella presentaba heridas en el pecho, costado izquierdo, piernas y espalda.

Michael Soto, subdirector del OIJ, confirmó que Loaiza fue una víctima inocente que no tenía nada que ver con Sevilla.

“Le quitan la vida al supuesto objetivo y acaban con la vida de una víctima colateral, los sospechosos dispararon a todo el grupo, no estaban tomando juntos, sino el último trago para irse y resultan heridos”, explicó Soto

En la escena del crimen, los agentes judiciales localizaron al menos 24 casquillos de munición calibre .40, los cuales fueron levantados como parte de la investigación.

La mortal balacera ocurrió frente a un conocido bar en el centro de Limón. Foto tomada de Facebook. (Facebook/La mortal balacera ocurrió frente a un conocido bar en el centro de Limón. Foto tomada de Facebook.)

Tragedia tras cumpleaños

Doña Flor contó que ella se enteró de lo que había sucedido a su hija poco después de que ocurrieron los hechos, pues una persona llamó a su hijo para darle la noticia y este fue quien tuvo la difícil labor de contarle lo que le había pasado a Ginnette.

La señora reveló una situación realmente devastadora, y es el hecho de que su hija fue asesinada tan solo tres días después de que doña Flor celebró su cumpleaños número 70.

“Claro que sí (conversaron), en la mañana de ese mismo día que sucedió eso, en la mañana estuvimos conversando. Días antes yo había cumplido años y ese día (27 de agosto) ella venía para acá, pero por cosas que suceden en la vida no pudo venir”.

La última conversación entre madre e hija se dio por vía telefónica, por lo que doña Flor no pudo recibir todos los cariños que Ginnette deseaba darle.

“No, ni el abrazo, ni el beso, ni nada, porque ella vivía en Limón centro y yo vivo en otro lugar. Ese día conversamos por teléfono”.

Loaiza recordó a su hija como una mujer ejemplar, que siempre se preocupó por ella, sus hijos y el resto de su familia.

“Mi hija era una madre ejemplar, una madre trabajadora entregada a su trabajo y a su hogar, pero sobre todo a sus dos hijos, es lo único que yo le puedo decir como madre”, destacó la señora.

Duro mensaje

Las palabras se quedan cortas para expresar lo que doña Flor siente en su corazón, y aunque ella ya perdió la esperanza en las autoridades, aseguró que su confianza descansa en Dios y en la justicia divina, de la que nadie se escapa.

“¿Qué puede decirle uno a esa gente?, si uno sabe que esa gente está por el dinero fácil, está dedicada a eso, de andar matando gente inocente, simplemente. Supuestamente, iban por una persona que nada que ver con mi hija, entonces, ¿qué se les puede decir a ellos? Andan en su mundo buscando dinero fácil, no les importa la vida de nadie".

En la entrevista con La Teja, doña Flor dijo que el OIJ no se ha puesto en contacto con ella ni con familiares cercanos, aseguró que eso no le roba la paz, pues saber más detalles del caso es como seguir abriendo la herida.