Hombre fue hallado sin vida de forma trágica en represa y nadie lo ha reclamado en 10 meses

Diez meses después de haber sido encontrado sin vida en la represa hidroeléctrica Puente de Mulas, en Brasil de Santa Ana, San José, el cuerpo de un hombre continúa sin ser identificado ni reclamado.

Este triste hecho llevó a las autoridades judiciales a pedir ayuda para identificar a la víctima.

Un hombre que fue hallado sin vida en represa Hidroeléctrica Puente de Mulas en Brasil de Santa Ana, San José, en diciembre del 2024 no ha sido identificado ni reclamado, andaba esta ropa, si la reconoce llame al OIJ. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición y vestía camiseta negra de manga larga con zíper al frente que le llegaba al pecho (podría tratarse de un suéter deportivo delgado), una camiseta negra, pantaloneta verde esmeralda, bóxer negro con elástico gris, pantalón deportivo tipo buzo negro con una línea verde, marca Adidas, tenis negras con el número 35 en la parte interna del talón en color gris.

El caso lo llevan los agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios (SIORI), desde el miércoles 11 de diciembre del 2024 a eso de las 5:30 a. m. cuando trabajadores de la represa encontraron el cadáver.

Este jueves 18 de setiembre pidieron ayuda para identificarlo, se trataría de un hombre de entre 30 años y 35 años.

Si con estas descripciones usted reconoce a la posible víctima, no dude en llamar al 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

