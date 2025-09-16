Mujer que acompañó a joven que murió en catarata La Leona le tomó estas dos fotos antes de morir

Dos fotografías de Karen Herrera Jiménez, de 31 años, se convirtieron en un consuelo para su familia, en medio del dolor por su muerte a causa de una cabeza de agua en la catarata La Leona, en Curubandé de Liberia, Guanacaste.

Serían las últimas dos imágenes de ella en vida.

Estas fueron tomadas por una mujer que viajó en la misma excursión en la que iba Karen y luego de la tragedia se las envió a la familia.

Así lo señaló a La Teja, Nicole, hermana menor de Karen.

“Una de las muchachas que andaba en el paseo que hizo amistad con mi hermana en el lugar, se contactó con mi mamá y nos mandó unas fotos antes de la tragedia, en la que Karen estaba disfrutando, estaba contenta.

“Ella tuvo chance de disfrutar antes de que pasara la tragedia”, expresó Nicole.

LEA MÁS: Así fue cómo ocurrió la desgracia que acabó con la vida de tres jóvenes en catarata

Karen Herrera Jiménez, de 31 años, murió por una cabeza de agua en catarata La Leona, en Curubamde de Liberia, Guanacaste. Foto: Adriana Porras Herrera para La Teja (Adriana Porras Herrera para La Teja /Adriana Porras Herrera para La Teja)

Nicole, hermana menor de Karen, recordó que el jueves anterior vio a su hermana y recordó que estaba muy emocionada por el paseo a la catarata.

“El sábado (14 de setiembre) se fue a las tres de la mañana, a ella le recomendaron la excursión, no conocía a nadie, pasaron por ella y se fue”, dijo Nicole.

Horas después sucedió la desgracia.

Karen Herrera Jiménez, de 31 años, murió por una cabeza de agua en catarata La Leona, en Curubamde de Liberia, Guanacaste. Foto: Adriana Porras Herrera para La Teja (Adriana Porras Herrera para La Teja /Adriana Porras Herrera para La Teja)

Los sobrevivientes se tomaron esta foto que nos compartieron poco antes de la tragedia. Foto:Cortesía de la entrevistada (cortes/cortesía)

Al parecer, el encargado del paseo llamó a la familia de Karen y fue quien dio la lamentable noticia.

Karen era la cuarta de seis hermanas, vivía pendiente de su mamá y se dio a querer por muchas personas, así también lo dijo Adriana, hermana mayor de Karen.

Dos jóvenes y una mujer son las víctimas de la tragedia en la catarata La Leona (Cruz roja/Cortesia)

LEA MÁS: Homicidio sacude a familias en desfile por la Independencia

“Ella hablaba con todo el mundo, ella era muy responsable y esforzada, somos una familia de escasos recursos, pero siempre nos esforzamos para tener lo que tenemos, soy la hermana mayor, pero siempre he dicho que Karen era la más centrada, siempre nos pasaba jalando a todas nosotras”, manifestó la familiar.

La catarata está como en medio de un cañón y las personas quedan como en el centro.

Karen, en apariencia, quedó paralizada en la cuerda, se quedó en shock al ver la gran cantidad de agua.

LEA MÁS: Vecinos de barrios del Sur de San José reportaron brutal y aterrorizador tiroteo

Además de Karen fallecieron otros dos hombres de apellido Monge, de 28 años, y Miranda, de 24.

Karen Herrera Jiménez, de 31 años (Cortesía/cortesía)

Karen fue despedida este lunes en la iglesia Tremedal, en San Ramón, Alajuela, de donde ella era vecina.