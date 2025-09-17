Joven iba a casarse con el amor de su vida, pero una tragedia en Herradura los separó

Bryan Arias Mendoza, de 32 años, estaba ilusionado por casarse el próximo año con la mujer que amaba, pero una tragedia apagó sus sueños y los separó para siempre.

Él es una de las seis personas que han perdido la vida recientemente debido a accidentes acuáticos.

La última vez que se le vio con vida fue la tarde del lunes 15 de setiembre, cuando fue arrastrado por la corriente de playa Herradura, estuvo desaparecido y hasta la mañana de este miércoles 17 de setiembre encontraron su cuerpo.

Nancy Arias, hermana mayor de Bryan, señaló que él era el hermano del medio y el único varón.

“Él estaba comprometido y quería casarse”, comentó la familiar.

Bryan Arias Mendoza, de 32 años, soñaba con casarse el próximo año, él murió ahogado en playa Herradura. Foto: Nancy Arias para La Teja (Nancy Arias para La Teja/Nancy Arias para La Teja)

Bryan era un joven que le gustaba el deporte, salía a correr y andar en bicicleta, pero no sabía nadar y su intención fue lavarse los pies con el agua de mar cuando ocurrió la desgracia.

“Él vivía en unión libre en Herradura, andaba con su novia en la playa, estaba en la orilla cuando una ola lo arrastró, segundos antes él estaba hablando con mi mamá por videollamada, luego le dio el celular a su novia y ella se quedó hablando con nuestra mamá, cuando ella vio lo que pasaba comenzó a correr para pedir ayuda, pero la gente no creía que de verdad necesitaba el auxilio, seguro creían que él se estaba haciendo, nadie les hizo caso”, expresó la hermana.

El joven era fontanero en la asada de Herradura y siempre se preocupó por decirle a sus seres queridos cuánto los amaba.

“Bryan era una persona tranquila, sin vicios, muy querido, un gran hijo y hermano, él siempre nos decía que nos amaba mucho”, dijo Nancy.

Bryan Arias Mendoza, de 32 años, salía a correr y a hacer bici, pero él no sabía nadar y nadie lo auxilió. Foto: Nancy Arias para La Teja (Nancy Arias para La Teja/Nancy Arias para La Teja)

Ella agradeció la ayuda que les dieron en la comunidad de Herradura hasta encontrarlo, pues en medio del dolor, lo podrán despedir como todos se lo merecen.

A él lo sepultarán en Lepanto, Puntarenas de donde era oriundo.

Bryan Arias Mendoza, de 32 años, fue arrastrado por la corriente del mar cuando solo se mojaba los pies. Foto: Nancy Arias para La Teja (Nancy Arias para La Teja/Nancy Arias para La Teja)

Dos ahogados también fueron hallados

Además, otro hombre identificado como Christian Marín Córdoba, de 40 años, también murió ahogado y lo encontraron este miércoles 17 de setiembre en Jacó; él era padre de familia.

Así lo confirmó Jorge Matamoros, coordinador operativo regional de la benemérita.

“Tras poco más de 24 horas de búsqueda se logra la ubicación de los dos cuerpos de los desaparecidos, con el apoyo de embarcaciones de lugareños y diez cruzrojistas y de Guardacostas fue posible encontrarlos”, dijo Matamoros.

La Cruz Roja se mantiene en playa Herradura y en playa Jacó. (Cruz Roja)

En playa Piñuelas en Uvita, Osa, encontraron a Henry Marín Monge, de 40 años, quien también murió ahogado.

A él lo hallaron en un sector rocoso de difícil acceso, para su rescate participaron equipos de búsqueda de la zona, allegados y la Cruz Roja.

También era padrede familia y amante de la pesca, vecino de Ojochal de Osa, cerca de donde ocurrió la desgracia.

Las tres tragedias en el Pacífico Central y Sur del país ocurrieron durante este lunes 15 de setiembre.

En lo que llevamos de este 2025 han fallecido 95 personas por accidentes acuáticos, otras 27 personas han sido llevadas en condición crítica a los centros médicos.

“Esta cifra resulta preocupante, ya que tiende a incrementarse conforme se acercan los últimos meses del año. Aunque en comparación con el 2024 (cuando se contabilizaron 113 fallecimientos) el número actual es menor, la situación continúa siendo de alto riesgo.

“Solo desde el pasado sábado hasta hoy miércoles se han registrado siete muertes relacionadas con emergencias acuáticas”, señaló Jorge Matamoros, de la Cruz Roja.