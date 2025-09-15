Sucesos

Hallan cuerpo de hombre que desapareció tras caer a poza en catarata El Salto en Alajuela

La Cruz Roja mantenía una intensa búsqueda desde este pasado domingo

Por Adrián Galeano Calvo
Un hombre fue localizado sin vida, luego de saltar de la catarata el Salto, en Alajuela.
Un hombre fue localizado sin vida, luego de caer a una poza en la catarata el Salto, en Alajuela. (Cruz Roja/Cortesía)

Un grupo de buzos de la Cruz Roja finalmente encontró el cuerpo de un hombre que desapareció tras caer dentro de una poza, llevando así un poco de alivio a su familia, la cual está devastada por la tragedia.

La Benemérita informó que el mortal accidente acuático ocurrió este pasado domingo en la conocida catarata El Salto, en Alajuela, en la que un grupo de personas se encontraban disfrutando del día.

“Este domingo lamentablemente una persona en la poza El Salto, en Alajuela, cayó al agua y lamentablemente no pudo salir. De inmediato, iniciamos las labores de búsqueda desde este domingo con diferentes mecanismos de búsqueda y técnicas de búsqueda y rescate”, explicó Wagner Leiva Rivera, Director Nacional de Respuesta a Emergencias de Cruz Roja.

El intenso operativo que la Cruz Roja mantuvo en la zona finalmente rindió frutos, pues los buzos que revisaron el río lograron dar con el cuerpo del hombre desaparecido.

“Este lunes al ser las 12:45 p.m. con nuestro equipo de buceo logramos ubicar el cuerpo sin signos vitales, el cual fue extraído para ser entregado a las autoridades judiciales”, detalló Leiva.

Durante este fin de semana cuatro personas perdieron la vida en accidentes acuáticos, uno de estos ocurrió en la catarata La Leona, en Liberia, donde dos hombres y una mujer fallecieron tras ser arrastrados por una cabeza de agua.

