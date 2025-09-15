Cifras desgarradoras: Cruz Roja reportó 20 fallecidos el fin de semana

La Cruz Roja reportó este lunes que durante el fin de semana del 12 al 14 de setiembre atendieron 20 personas que resultaron fallecidas en el sitio del suceso.

Hombre muere al estrellarse contra la estructura del peaje en Alajuela (Cortesía/Cortesía)

La Benemérita detalló que seis personas fueron asesinadas, cuatro murieron en accidentes acuáticos, uno de estos con tres víctimas en una catarata en Liberia, donde bajó una cabeza de agua.

Una persona falleció por urgencia traumática, cuatro en choques, una en un vuelco, una por caída.

Además, otra persona falleció electrocutada y en dos casas las causas están en investigación.

La Cruz Roja trasladó en condición delicada a 111 personas a distintos hospitales. Entre estos cinco traslados fueron de personas heridas de bala y cuchillo y 47 fueron por accidentes en carretera.

Además, otras cuatro personas fueron atendidas por quemaduras o descargas eléctricas. Asimismo, fueron llevados gran cantidad de pacientes por casos médicos.