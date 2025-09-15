Sucesos

Crimen a sangre fría: de un balazo apagan la vida de un hombre en Puntarenas

Crimen ocurrió la madrugada de este lunes 15 de setiembre

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto
El hombre recibió un balazo en la cabeza. (Silvia Coto)

Un hombre de 37 años fue asesinado de un disparo en la cabeza la madrugada de este lunes en Parrita de Puntarenas.

El hecho se reportó a la 1:04 a. m., según confirmó la Cruz Roja.

LEA MÁS: Balazo en la cabeza deja a adulta mayor luchando por su vida

Al llegar, los socorristas encontraron a un hombre con un balazo en la cabeza y sin signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en el sitio.

LEA MÁS: Independiencia de Costa Rica se celebró en un país de Asia en el que pocos imaginaban

El caso quedó en manos de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo y de las pesquisas correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

LEA MÁS: Exjugador del Municipal Liberia es la víctima del mortal accidente contra el peaje

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
crimenparritahombre asesinado parritahomicidio
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.