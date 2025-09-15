Crimen a sangre fría: de un balazo apagan la vida de un hombre en Puntarenas

El hombre recibió un balazo en la cabeza. (Silvia Coto)

Un hombre de 37 años fue asesinado de un disparo en la cabeza la madrugada de este lunes en Parrita de Puntarenas.

El hecho se reportó a la 1:04 a. m., según confirmó la Cruz Roja.

LEA MÁS: Balazo en la cabeza deja a adulta mayor luchando por su vida

Al llegar, los socorristas encontraron a un hombre con un balazo en la cabeza y sin signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en el sitio.

LEA MÁS: Independiencia de Costa Rica se celebró en un país de Asia en el que pocos imaginaban

El caso quedó en manos de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo y de las pesquisas correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

LEA MÁS: Exjugador del Municipal Liberia es la víctima del mortal accidente contra el peaje