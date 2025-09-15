Sucesos

Balazo en la cabeza deja a adulta mayor luchando por su vida

Ataque a adulta mayor ocurrió en Hatillo, San José la noche de este domingo 14 de setiembre

Por Silvia Coto

La violencia volvió a estremecer a San José la noche del domingo, cuando una mujer de 69 años resultó herida de gravedad tras recibir un disparo en la cabeza en Hatillo.

Una mujer recibió un balazo en la cabeza. (Cruz Roja)

Según la Cruz Roja, la alerta ingresó a las 11:18 p. m., por lo que de inmediato se desplazó al sitio una unidad de soporte básico para atender la emergencia.

La víctima fue estabilizada en el lugar y trasladada en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

Las circunstancias en las que ocurrió el ataque aún no están claras, el caso quedó en manos de las autoridades judiciales para su investigación.

