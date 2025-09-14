Independiencia de Costa Rica se celebró en un país de Asia en el que pocos imaginaban

Así se viven las fiestas de la Independencia Tica en Corea. Foto: Guillermo Solano (Guillermo Solan/cortesía)

Con los colores azul, blanco y rojo ondeando lejos de casa, un grupo de 35 costarricenses conmemoró la independencia de Costa Rica en la Exposición Mundial de Música y Artes Tradicionales de Yeongdong 2025, en Corea del Sur.

La celebración inició cuando los participantes desfilaron con trajes típicos inspirados en la bandera nacional.

Con gran orgullo compartieron los tradicionales faroles, llamando la atención de asistentes internacionales que se acercaron a preguntar sobre la costumbre tica. Gracias a la ayuda de un traductor, los ticos compartieron con detalle el significado de esta tradición patria.



La emoción se desbordó: en la zona verde del hotel donde se hospedaban, entonaron el himno nacional y canciones patrióticas. Los músicos, en un gesto cargado de identidad, transformaron la orquesta en una cimarrona que hizo vibrar a los presentes y arrancó lágrimas de quienes celebraban lejos de Costa Rica.

“Siempre nos preparamos con los faroles; algunos los hacen y otros los compran, pero lo importante es experimentar este sentimiento que como costarricenses vivimos cada año en el aniversario de nuestra independencia”, expresó Leda Segura, directora del grupo.

El ballet Folclórico Mi Linda Costa Rica ha engalanado con sus bailes las calles de Corea.



Esta es la tercera ocasión que la agrupación organiza celebraciones patrias en el extranjero: dos veces en Barcelona y ahora en Corea del Sur.



Como parte de la gira cultural, los costarricenses también visitarán centros educativos para enseñar sobre las tradiciones nacionales y se presentarán en Seúl en un acto diplomático que reunirá representantes de diversos países. La actividad cuenta con el respaldo de la Embajada de Costa Rica en Corea.