Sucesos

Hombre desaparece tras ser arrastrado por la corriente en playa Herradura

La Cruz Roja informó que el lamentable hecho ocurrió pasada la 1 p.m. de este lunes

Por Adrián Galeano Calvo
Tres hombres fueron rescatados con vida y una joven de 19 años ya estaba fallecida. Foto: Cruz Roja
El hombre ingresó al mar y fue arrastrado por la corriente. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja)

Una de las playas más conocidas y visitadas en la costa del Pacífico se convirtió en escenario de un trágico hecho, el cual dejó a varias personas con el corazón en la mano.

Así lo dio a conocer la Cruz Roja, la cual informó que se trató de un accidente acuático en Playa Herradura, en Jacó, Puntarenas, en el cual un hombre fue arrastrado por una corriente marina.

“Al ser la 1:15 p.m. de este lunes, somos alertados por medio del sistema de emergencias 9-1-1 sobre un accidente acuático en playa Herradura, en Jacó, donde reportan a un hombre que ingresó al agua y no lo vieron más.

“Cruz Roja desplaza personal y una unidad de soporte básico al lugar, y se confirma que una persona se encuentra desaparecida. Iniciamos en este momento las labores de búsqueda”, detalló Didier Mora, sub coordinador operativo regional de Cruz Roja.

En el fin de semana, cuatro personas perdieron la vida en accidentes acuáticos; uno de los más desgarradores ocurrió en la catarata La Leona, en Curubandé de Liberia, donde dos hombres y una mujer fallecieron tras ser arrastrados por una cabeza de agua.

Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

